Perro escapa y ataca a 11 personas, entre ellos varios niños que jugaban en un parque

Un perro callejero atacó este miércoles a 11 personas que se encontraban en un parque ubicado en la zona norte de Tokio, Japón, de los cuales nueve eran niños que se encontraban jugando en la zona recreativa de la periferia de esta capital nipona. Los lesionados presentaron heridas en las piernas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Instantes después del ataque algunos testigos presenciales llamaron a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta este punto. Fue el equipo de bomberos el cual acudió de forma inmediata al llamado de auxilio, en donde se reportó a un hombre de alrededor de 40 años con una mordedura en la pierna. Trascendió que sus lesiones no pusieron en peligro su vida.

¿En donde ocurrió el ataque del perro en Tokio?

Los hechos ocurrieron en Isezaki, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Tokio. FOTO: Pixabay

El ataque ocurrió en un parque ubicado en un parque de Isezaki, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Tokio, en donde un perro de raza Shikoku Inu se escapó de casa de su dueño debido a que se encontraba sin correa, por lo que decidió escapar una vez que la reja se abrió.

De acuerdo al reporte emitido por el departamento de bomberos de Isezaki, debido al taque ocurrido este miércoles al menos 11 personas resultaron con lesiones, entre ellas nueve niños que disfrutaban de un rato de ocio en el parque. En el informe se detalló que en su mayoría, las lesiones afectaron las piernas de las víctimas, por lo que la mayoría de ellas recibieron atención médica en un hospital cercano.

Capturan al perro agresor e inician investigación por ataque

El departamento de bomberos indicó en un reporte que logró capturar al perro agresor y dio inicio a una investigación. FOTO: Pixabay

A su vez, el departamento de bomberos indicó en su reporte que logró capturar al perro agresor y dio inicio a una investigación exhaustiva del caso para determinar las circunstancias en que ocurrió el inusual ataque. Según la cadena "Nippon TV", el propietario del canino dijo que "sentía mucho el ataque" de su perro, ya que si bien se encontraba en el interior de su casa, se encontraba sin correa al momento de escapar por la reja.

"No tenía idea de que escaparía y lo siento mucho [...] La valla era alta, así que pensé que no podría escapar, pero... lamento mucho que se haya escapado", declaró el dueño del perro, de raza Shikoku Inu y de aproximadamente 130 centímetros de largo. El can fue detenido por un empleado del centro de bienestar animal.