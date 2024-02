"No debería" existir, el Telescopio James Webb capturó a una extraña galaxia

Astrónomos han descubierto una galaxia enana aislada y sin formación estelar, que apareció en imágenes del Telescopio Espacial James Webb y que no era el objetivo principal de observación. Las galaxias están unidas por la gravedad y están formadas por estrellas y planetas, con enormes nubes de polvo y gas, además de materia oscura. Las galaxias enanas son las más abundantes del universo y, por definición, son pequeñas y de baja luminosidad.

Tienen menos de 100 millones de estrellas, mientras que la Vía Láctea, por ejemplo, tiene casi 200 mil millones de estrellas. Las recientes observaciones de galaxias enanas sobre la abundancia de "galaxias ultradifusas" más allá del alcance de grandes estudios espectroscópicos previos sugieren que nuestra comprensión de la población de galaxias enanas puede ser incompleta.

Es un descubrimiento sorprendente. Foto: @_NotreEspace_ / X.

Se dieron con esta galaxia que “no debería” existir por casualidad

En el nuevo estudio, un equipo liderado por el científico investigador asistente de la Universidad de Arizona State Tim Carleton, estaban observando inicialmente un cúmulo de galaxias como parte del proyecto JWST Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS).

La galaxia enana, PEARLSDG, apareció en algunas de las imágenes JWST del equipo. No era el objetivo en absoluto, sólo un poco alejado del campo de observación principal, en el área del espacio donde no esperaban ver nada.Sus resultados han sido publicados en Astrophysical Journal Letters. PEARLSDG no tenía las características habituales de una galaxia enana que uno esperaría ver. No interactúa con una galaxia cercana, pero tampoco forma nuevas estrellas. Resulta que se trata de un caso interesante de galaxia inactiva aislada.

Sus capturas ayudan a la comprensión del universo. Foto: NASA.

"Este tipo de galaxias enanas aisladas e inactivas no se habían visto antes, excepto en relativamente pocos casos. En realidad, no se espera que existan, dada nuestra comprensión actual de la evolución de las galaxias, por lo que el hecho de que veamos este objeto nos ayuda a mejorar nuestras teorías sobre la formación de galaxias", dijo Carleton en un comunicado. "En general, las galaxias enanas que existen solas continúan formando nuevas estrellas", añadió.

Esta galaxia capturada por el James Webb arrojó información importante

Hasta ahora, la comprensión de los astrónomos sobre la evolución de las galaxias mostró una galaxia aislada que continuaba formando estrellas jóvenes o interactuaría con una galaxia compañera más masiva. Esta teoría no se aplica a PEARLSDG, que se presenta como una población estelar antigua, que no forma nuevas estrellas y se mantiene reservada.

Como sorpresa adicional, se pueden observar estrellas individuales en las imágenes JWST del equipo. Estas estrellas son más brillantes en longitudes de onda JWST; Es una de las galaxias más lejanas en las que podemos ver estas estrellas con este nivel de detalle. El brillo de estas estrellas permite a los astrónomos medir su distancia: 98 millones de años luz.

Es un telescopio muy potente. Foto: NASA.

Para este estudio, Carleton y el equipo utilizaron datos de imágenes de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) de JWST; datos espectroscópicos del espectrógrafo óptico DeVeny en el Telescopio Lowell Discovery en Flagstaff, Arizona; imágenes de archivo de los telescopios espaciales Galex y Spitzer de la NASA; e imágenes terrestres del Sloan Digital Sky Survey y el Dark Energy Camera Legacy Survey.

Con información de Europa Press