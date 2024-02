"¿Quién me llamará papá?": el fuerte mensaje de un hombre que ha perdido a más de 100 familiares en Gaza

"¿Quién me llamará papá?" o "¿quién me llamará cariño?" son algunas de las preguntas que Ahmad al-Ghuferi se hace desde que 103 de sus familiares —incluidas su esposa y sus hijas— perdieron la vida en un ataque en la ciudad de Gaza, mientras él se encontraba en Jericó, una ciudad de Cisjordania que permanece ocupada.

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal BBC, cuando inició el conflicto armado entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre, Ahmad se encontraba en una obra de construcción en Tel Aviv. No obstante, no podía regresar con su familia a causa del avance de la guerra y del bloqueo israelí.

Ahmad ha perdido a más de 100 familiares por la guerra en Gaza

Un ataque a gran escala cayó en la casa de la familia de Ahmad Créditos: AP/archivo.

Debido a la distancia, la única forma de comunicación que tenía Ahmad con su familia era la vía telefónica, por lo que hablaban todos los días a la misma hora. Incluso, así lo hizo con su esposa la jornada del 8 de diciembre, fecha en la que un bombardeo dejó sin vida a más de una centena de sus seres queridos.

Y es que según la información del medio, fue precisamente esa noche cuando un ataque a gran escala cayó sobre la casa de su tío. Entre las víctimas mortales se encontraba la esposa de Ahmad, una mujer de nombre Shireen así como sus tres hijas Tala, Lana y Najla.

"¿Quién me llamará papa?": Ahmad ya no está seguro de regresar a Gaza

Familiares de Ahmad continúan bajo los escombros. Créditos: AP.

A más de dos meses del bombardeo, los cuerpos de algunos familiares de Ahmad permanecen bajo los escombros. De hecho, su familia tuvo que recaudar algo de recursos que les permitiera conseguir una excavadora para recuperarlos y llevarlos a sus tumbas.

Sin embargo, Ahmad no los ha visitado porque permanece atrapado en Jericó y no está seguro de que algún día pueda regresar a su hogar en Gaza. Incluso, se ha llegado a preguntar el "por quién" debería volver si no estarán sus hijas diciéndole "papá" o su esposa llamándole "cariño".