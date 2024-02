Israel sobre el conflicto armado contra Hamás: "Será una guerra larga"

Jerusalén, Isrrael.- “Será una guerra larga” contra el grupo terrorista Hamas, advierte Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En entrevista, señala que los hechos violentos del 7 de octubre fue el peor atentado terrorista que desató el antisemitismo a nivel mundial, además de que cambió la vida en el país.

En Gaza hay más de 700 kilómetros de túneles; más largos que todo el sistema subterráneo que los trenes en Londres. FOTO: Archivo.

Por ello, se han fijado tres objetivos ante la guerra: Eliminar el control de Hamas y civil en la franja de Gaza; liberar todos los rehenes y que esa zona no sea una amenaza para ciudadanos israelíes y que no se repitan los ataques

Ante los llamados al cese al fuego a nivel internacional, argumenta que Hamas mantiene su amenaza de realizar otra masacre por lo que todas las acciones deben estar encaminadas a evitarlos.

Por ello, se le cuestiona de la posición que ha asumido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el conflicto en Medio Oriente de apostarle al diálogo para encontrar la paz.

¿Cómo ve Israel esta posición del gobierno de México?

"Primero, vimos que el gobierno de López Obrador no criticó al Estado de Israel y de hecho se quedó muy silencio en esa situación. Creemos que hay que decir cosas muy claras en contra del terrorismo", dijo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que “no hay diálogo con el terrorismo”.

“Hay que poner fin al terrorismo en Israel porque si no lo ponemos fin aquí, va a ocurrir en otros lugares también. Israel es en la frontera entre el mundo occidental y el radicalismo islámico y hay que entender que el objetivo de ese radicalismo islámico no es solamente el Estado de Israel. Está en Europa, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en América del Norte también y hay que estar unidos en contra de ese radicalismo”, expresó.

250 mil israelíes desplazados en el norte del país.

La entrega de Tomás Zerón y Andrés Roemer son procesos largos

De la petición de México para que Israel entregue a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), y al escritor Andrés Roemer, aclaró que son procesos largos.

-¿Hay alguna posición del gobierno de Israel sobre estos dos casos, sobre todo de Tomás Zerón de Lucio?, se le preguntó

-No conozco bien los casos para decir. Sí puedo decir que los sistemas judiciales de Israel y de México están en contacto sobre esos dos temas y es un proceso, a veces son procesos largos, pero estamos en un diálogo entre los países sobre ese tema, comentó.

La justicia del país no ha logrado entregar a Zerón, ni a Roemer. FOTO: Archivo.

No han encontrado a Orión Hernández

Señaló que no se conoce el estado de salud de los 134 personas que aún permanecen secuestradas por Hamas. Sobre el destino de Orión Hernández, el experto aseguró que no se sabe nada concluyente.

"Conozco el tema, no tenemos ninguna información sobre su estado, lamentablemente, de la información que yo sé, que no es toda la información de inteligencia. No sabemos, no tenemos una prueba de vida, ni sabemos en qué parte está", finalizó.