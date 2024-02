Israelíes en la frontera con Líbano: "No dejaremos nuestra tierra"

SHEAR YESHUV. En la Galilea Alta, en el norte de Israel, donde se encuentra la frontera con Líbano, israelíes libran una batalla con Hezbolá.

El Ejército bombardeó ayer en respuesta a una ráfaga de cohetes lanzados por el grupo terrorista contra esta zona donde las hostilidades se elevan.

La ONG Fuente Latina coordinó una visita a ese punto con un trayecto por tierra de tres horas desde Tel Aviv. Para llegar, se cruza un control militar.

Gideon Harari, teniente coronel en la reserva del Ejército israelí y encargado de este grupo en Shear Yeshuv, informó que, desde los ataques del 7 de octubre, muchos dejaron sus casas y de los 670 habitantes, sólo quedan 250 personas.

Asimismo, indicó que en Metula, una de las comunidades más al norte y sus vecinos, registran muchos disparos.

Sin embargo, descartó dejar su hogar, "no veo ninguna razón por qué tengo que abandonar mi tierra para que unos terroristas islámicos, extremistas y radicales me molesten. Si me voy a ir de aquí, van a venir detrás de mí", agregó.

"Quiero que este lugar sea una casa para los soldados, para que puedan descansar 10 minutos y recibir una sonrisa, nosotros queremos decirle gracias a los militares", dijo Sergio Helman, un judío argentino.

RECHAZAN ACUERDO

Israel y Hamas minimizaron ayer las posibilidades de un avance en las conversaciones para un cese el fuego en Gaza, luego de que el presidente Joe Biden dijo que Jerusalén había acordado pausar su ofensiva si se lograba un acuerdo para liberar a algunos rehenes.

MAAZ