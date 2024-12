Madre soltera renta una casa en Marketplace de Facebook y termina en la calle en 2 días

Una madre apostó todos sus ahorros a una vivienda que prometía dar mejor calidad de vida a sus hijos, pero todo resultó en una cruel estafa. El caso fue de una mujer de Houston con tres pequeños a su cargo, quien utilizó la herramienta de Marketplace en Facebook para encontrar un mejor lugar donde vivir.

Dixenia Resendiz, contó en entrevista con Univision45 que no podía continuar con su renta de 1, 470 dólares para el departamento en el que vivía con su familia, por lo que recurrió a la red social de Facebook para encontrar mejores alternativas. Marketplace es un sitio común en internet para encontrar grandes ofertas, sin embargo, varios usuarios utilizan la desinformación de la gente para aprovecharse.

No tardó mucho en encontrar un supuesto departamento que tenía un excelente precio para su presupuesto y prometía 3 camas y 2 baños, todo esto con disponibilidad inmediata a tan solo mil dólares, un alquiler debajo del promedio en Texas. Debido al atractivo precio, se dispuso a contactar al comerciante. Al finalizar el acuerdo, terminó pagando 2 mil dólares por dos meses, que sospechosamente, fueron depositados en tres cuantas distintas.

Estafa en Marketplace

FOTO. Facebook

" Todo parecía algo sumamente legal", lamentó la hispana.

El supuesto dueño entregó un candado y un código a Dixion, quien llegó al domicilio para acceder con una llave. Al ingresar, esperó que podría reiniciar su vida en su nueva vivienda, pero pronto todo se volvió una pesadilla. Tan solo 48 horas después, un hombre de traje llegó, se presentó como representante de American Home y aseguró que la casa estaba a su cargo y tendría que pagarle la renta a él.

"He sido estafada por el alquiler de una casa y no tenemos dónde vivir. Todos mis ahorros los perdí. No tengo para dónde darle con mis hijos", contó la mujer.

A pesar de contactar a la policía para reportar el fraude, la madre de 3 hijos se vio obligada a desalojar la residencia, tan solo dos días después de haber completado su pago. Por su parte, la Oficina del Precinto 4 del contado de Harris, mantiene una investigación en torno al caso para deslindar responsabilidades.

¿Cuál es la renta promedio en Estados Unidos?

En base a información de Apartamentos.com, el alquiler promedio en Texas es de 1,382 dólares al mes, lo que equivale a más de 27 mil pesos mexicanos, en base al tipo de cambio actual. Además, el alquiler promedio a nivel nacional en Estados Unidos es de 1,559 dólares al mes, lo que equivale a más de 31,00 pesos mexicanos.

Por otro lado, el informe de Harvard Joint Center for Housing Studies descubrió que 22,4 millones de hogares en Estados Unidos destinaron más del 30 por ciento de sus ingresos en la renta durante 2022.

