"El asesinato del cisne negro", sentencian a famosa bailarina de ballet por matar a su esposo a balazos

La famosa ex bailarina de ballet Ashley Benefield fue condenada a pasar 20 años en prisión, luego de que fue encontrada culpable por el homicidio de su esposo. El crimen ocurrió en el año 2020, pero la sentencia en su contra llegó hasta primeros días de diciembre del presente año. Se trata de un homicidio que durante años conmocionó a la sociedad estadounidense, quienes incluso lo bautizaron como "el asesinato del cisne negro".

De acuerdo con la información del caso, Ashley Benefield asesinó a su esposo millonario Doug Benefield, de 58 años de edad, esto luego de que ambos enfrentaron una fuerte batalla legal por la custodia de su hijo. Aparentemente, en julio de 2020, la ex bailarina de ballet mató a su esposo a tiros, luego de que él mostró un comportamiento agresivo, según el testimonio de la mujer.

Tras su arresto, la ex bailarina denunció que supuestamente era violentada por su esposo, por lo que aseguró que actuó en defensa propia; en su testimonio, la mujer aseveró que “tenía miedo de morir" y que pensaba que su marido "la iba a matar". Sin embargo, la Fiscalía, representada por Suzanne O’Donnell, expresó que las presuntas denuncias de abuso doméstico eran “ficticias” y sostenía que el móvil del crimen fue por la custodia del hijo de ambos.

La pareja peleaba por la custodia de su bebé

La pareja se casó 13 días después de conocerse. Foto: @MC_IBTimesSG.

El medio The Washington Post compartió que la pareja se conoció en un evento político en Florida y ambos acordaron casarse a tan solo 13 días de haberse conocido. El matrimonio enfrentó varios problemas, hasta que ambos tuvieron un hijo; presuntamente, tras el nacimiento del menor, la mujer lo mantuvo alejado Doug durante seis meses, un periodo que solo terminó bajo intervención judicial.

La ex bailarina aparentemente estaba planeando escapar con su hijo, pero su esposo la descubrió y ella lo asesinó a balazos. Cuando fue arrestada, Benefield tenía bajo su poder un teléfono desechable y un coche de alquiler bajo un nombre diferente, lo que incrementó las sospechas de la Fiscalía en su contra. Durante el juicio la mujer trató de argumentar que lo hizo en defensa propia, e intentó conmover al jurado.

La mujer fue sentenciada por asesinato involuntario

La mujer fue condenada a 20 años de cárcel. Foto: @MC_IBTimesSG

Sin embargo, la Fiscalía probó que las heridas en el cuerpo de Doug Benefiel no concordaban con el relato de la bailarina y no correspondían a lesiones en defensa personal, por lo que la historia de la homicida quedó en duda; no obstante, la mujer no recibió sentencia por el delito de asesinato premeditado, únicamente la sentenciaron a 20 años de prisión por cargos de homicidio involuntario.

