"Roma está llamada a acoger a todos", asegura Papa Francisco

El Papa Francisco presidió las primeras vísperas de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, así como el Te Deum para dar gracias por el año que concluye.

En su mensaje, el Obispo de Roma habló de todas las obras de mantenimiento que se han hecho este 2024 en la capital italiana por el Jubileo, haciendo saber que fue un año “exigente” pero que “ha tenido un sentido que corresponde a la vocación propia de Roma, su vocación universal”.

“Roma está llamada a acoger a todos para que todos puedan reconocerse hijos de Dios y hermanos entre sí”.

El Santo Padre mencionó que este Jubileo de la Esperanza se dirige a la “fraternidad universal”.

“Prepararse para acoger a hombres y mujeres de todo el mundo, católicos y cristianos de otras confesiones, creyentes de todas las religiones, buscadores de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la paz, todos peregrinos de esperanza y de fraternidad”.

El Papa Francisco dijo que “la esperanza de un mundo fraterno no es una ideología”

“La esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico. La esperanza de un mundo fraterno es Él, el Hijo encarnado”

Al término de la celebración, el Papa Francisco visitó el pesebre que se encuentra en la Plaza de San Pedro y saludó a los fieles y visitantes que se encontraban en ella.

