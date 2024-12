Ingeniera Química muere aplastada por una manguera de 300 kilos: familia denuncia negligencia y falta de seguridad

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el Perú fue sacudido con un caso que hasta el momento se encuentra en búsqueda de justicia. Se trata de Alexandra Abanto, una joven profesionista que murió aplastada por una manguera de 3 toneladas. Sus familiares han utilizado las redes sociales para denunciar negligencia y falta de seguridad, incluso ya tomaron la asesoría de una parte legal que llevará el proceso.

Tenía 27 años de edad y trabajaba en la empresa Premium Plast de Perú. De acuerdo con los informes de la prensa local había ingresado a laborar desde la quincena de septiembre como asistente de control de calidad. Alexandra era ingeniera química y es descrita como una mujer solidaria y trabajadora.

Y es que según lo narrado también por autoridades Alexandra realizaba labores extras a su puesto de trabajo como limpiar las maquinarias, por lo que constantemente se encontraba en riesgo. El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y fue hasta unas hora después que fue trasladada al hospital.

Hugo Maihuiri, novio de Alexandra, ha relatado a la prensa cómo recibió la noticia del accidente que había sufrido su pareja de años, con la que tenía planes de casamiento. "Yo soy tu luz y siempre seré tu luz", eran las palabras que ella le repetía para hacerle saber que su compromiso aspiraba a una eternidad.

Me llamaron a las 11: 00 a.m. para avisarme que Alexandra había muerto. Llegué a la empresa, me serené. No quería tocar nada del lugar, solo ver que había pasado. Les pregunté a sus compañeros que le habría caído un rollo de tubería de 300 kilos a una altura de más de 2 metros. Yo pude ver su manita debajo de todo eso”, dijo Maihuiri