Abuelita cocina un pastel de Navidad para su familia y por error los envenena, mata a sus hermanas y sobrinos

Una mujer de 65 años de edad está detenida por la muerte de tres de sus familiares, luego de que ella les dio de comer un pastel que aparentemente estaba envenenado. El lamentable suceso ocurrió en el pasado 23 de diciembre en la ciudad Torres, en Brasil y ha conmocionado a miles de personas en ese país, quienes piden que el caso sea investigado para determinar si se trató de un hecho premeditado, o si fue un accidente, o descuido por parte de la cocinera.

La mujer que cocinó el pastel fue identificada como Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 años, quien ahora enfrenta una investigación por la muerte de sus familiares. Según medios brasileños, la adulta mayor tuvo un evento familiar el pasado 23 de diciembre, al que acudieron siete personas; como parte de su celebración, la mujer decidió servir un pastel navideño que ella misma había cocinado, pero horas después sus seres queridos experimentaron severos problemas de salud.

A tan sólo 24 horas de haber comido el postre, dos de las hermanas de la cocinera - identificadas como Neuza Denize Silva dos Anjoy Maida Berenice Flores da Silva -, así como una de sus sobrinas, perdieron la vida de forma sospechosa. Posteriormente, otro menor de edad comenzó a experimentar fuertes síntomas de envenenamiento, por lo que sus familiares lo trasladaron hasta un hospital local, donde el caso comenzó a llamar la atención.

Solo la persona que no comió el pastel se salvó

Según los medios locales, el hospital donde fueron atendidas las tres víctimas, informó que las hermanas de la sospechosa murieron de un paro cardíaco, mientras que su sobrina perdió la vida como consecuencia de un "shock tras una intoxicación alimentaria". En los tres casos, los médicos encontraron que las mujeres tenían restos de arsénico en el cuerpo, lo cual sugiere que las tres fueron envenenadas durante la cena que tuvieron el 23 de diciembre.

Por estos hechos otras tres personas permanecen hospitalizadas, todas acudieron a la cena de Navidad y aseguraron haber comido el pastel que la adulta mayor preparó. Presuntamente, una de las personas enfermas aseguró que comió dos trozos del pastel, mientras que la otra persona hospitalizada es un menor de edad que también degustó una rebanada del postre. Del total de los asistentes al evento solo uno no está hospitalizado debido a que no comió el pastel.

Investigan si fue un envenenamiento accidental

Sobre el caso aún no hay suficiente información para determinar si se trató de un evento accidental, o si fue premeditado. Marcos Vinicius Veloso, agente encargado del caso, dio a conocer - para medios locales - que la familia no tenía disputas por herencias ni enemistades entre ellos mismos. No obstante, no se descarta que el suceso tenga que ver con algún tipo de venganza. Se espera que en los próximos días se de a conocer más información del caso.

