IMÁGENES FUERTES: así devoró una enorme a ola a un surfista y vivió para contarlo

Ty Simpson-Kane, un surfista originario de la isla de Hawái, fue succionado por una enorme ola de más de ocho metros de altura y el mismo mar lo sacó, esto en las playas de Peahi, cuando retaba a la suerte mientras practicaba este deporte extremo que casi le cuesta la vida en un segundo.

Y es que el atleta fue captado montando una gran ola conocidas como "Jaws", en la costa norte de Maui, cuando de pronto el deportista resbaló y fue revolcado por la ola que seguía su paso hasta la playa, mientras se veía como su tabla de surf daba varias vueltas.

Y es que la playa de Peahi es una de las más famosas a nivel mundial e ideales para practicar este deporte, ya que a menudo suele haber buen oleaje para los surfistas, quienes gustan de montar una ola tras otra, además de ser muy conocida por poder montar olas de más de cinco metros de altura de gran duración para sus acrobacias.

Y es que el video tomado por una cámara y compartido en varias plataformas en redes sociales, se muestra el momento exacto en que Simpson-Kane empieza a surfear una enorme ola, cuando de pronto, resbala en un bache al empezarse a cerrar la ola, por lo que lo devora a pocos metros de la playa mientras lo revuelca varias veces.

Ante ello, inmediatamente el surfista fue rescatado por los salvavidas y equipos de seguridad acuática, quien agradeció por haberlo salvado de una de las peores caídas que ha tenido como surfista. Simpson-Kane dijo tener mucha agua en la nariz y agradeció en sus redes sociales a quienes lo rescataron. Además dijo asombrarse por haber montado una ola de esa magnitud y salir con vida.

"Gracias a mi familia y a mi equipo por apoyarme. No podría hacerlo sin el amor y el apoyo de ustedes. Gracias a todos los que me llamaron, me enviaron mensajes de texto y me preguntaron cómo estaba".