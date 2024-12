Papa Francisco pide al pueblo no tener miedo: "La puerta de Dios está siempre abierta"

El Papa Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi este medio día desde la Logia central de la Basílica de San Pedro, así como su mensaje por la Solemnidad de la Natividad del Señor. Una mañana soleada, invernal, el Santo Padre a las doce del día salió al balcón central de la Basílica para desear una serena y Santa Navidad a todos los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, como a todo el mundo.

El Santo Padre ayer abrió la Puerta Santa para dar inició al Jubileo Ordinario, señalando que “la puerta del corazón de Dios está siempre abierta” pidiendo regresar a Él.

“Este es el significado de la Puerta Santa del Jubileo, que ayer por la noche abrí aquí en San Pedro: representa a Jesús, Puerta de salvación abierta a todos. Jesús es la Puerta; es la Puerta que el Padre misericordioso ha abierto en medio del mundo, en medio de la historia, para que todos podamos volver a Él. Todos somos como ovejas perdidas y tenemos necesidad de un Pastor y de una Puerta para regresar a la casa del Padre. Jesús es el Pastor, Jesús es la Puerta”.

FOTO: Pablo Esparza



El Obispo de Roma pidió no tener miedo

“Hermanas y hermanos, no tengan miedo. La Puerta está abierta, la puerta está abierta de par en par. No es necesario tocar a la puerta. Está abierta. Vengan, dejémonos reconciliar con Dios, y entonces nos reconciliaremos con nosotros mismos y podremos reconciliarnos entre nosotros, incluso con nuestros enemigos. La misericordia de Dios lo puede todo, desata todo nudo, abate todo muro que divide, la misericordia de Dios disipa el odio y el espíritu de venganza. Vengan, Jesús es la Puerta de la paz”.

Francisco explicó que muchas veces las personas se detienen ante el umbral y no se tiene el valor para cruzarlo.

“Con frecuencia nos detenemos en el umbral; no tenemos el valor para atravesarlo, porque nos interpela".

El Papa Francisco pidió que en este Jubileo, las personas se conviertan en peregrinos de esperanza para acallar las armar y se terminen las divisiones

“En esta Navidad, inicio del Año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones a armarse de valor para cruzar la Puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones”.

FOTO: Pablo Esparza



En su mensaje, se refirió al continente americano para que el Niño Jesús, para tener una armonía social.

“Que el Niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia, para promover la armonía social, en particular pienso en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua, y se trabaje, especialmente durante este Año jubilar, para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas”.

El Santo Padre concluiría su mensaje pidiendo que el Jubileo sirva para perdonar y que todos los peregrinos vayan al encuentro con el Hijo de Dios.

“Que el Jubileo sea la ocasión para perdonar las deudas, especialmente aquellas que gravan sobre los países más pobres. Cada uno de nosotros está llamado a perdonar las ofensas recibidas, porque el Hijo de Dios, que nació en la fría oscuridad de la noche, perdona todas nuestras ofensas. Él ha venido a curarnos y perdonarnos. Peregrinos de esperanza, vayamos a su encuentro. Abrámosle las puertas de nuestro corazón. Abrámosle las puertas de nuestro corazón, como Él nos ha abierto de par en par la puerta del suyo”.

