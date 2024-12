¿Nueva caída de Interbank? Usuarios de internet reportan fallas HOY 2 de diciembre

Este lunes 2 de diciembre, clientes de Interbank reportan fallas en su sistema. Mediante las redes sociales han señalado las dificultades que han presentado este día para poder ingresar a su aplicación; sin embargo, esta es la segunda vez que en menos de una semana presenta problemas este banco, ya que el pasado 30 y 31 de octubre los usuarios señalaban que no podían realizar diversas operaciones como las transferencias.

"Otra vez @interbank? Que abuso, no pueden contratar gente competente?", "A ver si las mentes detrás de Interbank contratan humanos para atención al cliente y deja de usar bots", "La app de Interbank otra vez se fue al tacho. De verdad que las cabezas de los equipos de sistemas, informática y desarrollo en Perú son una desgracia total", son algunos de los comentarios que se pueden leer en plataformas digitales como X, antes Twitter.

Hasta el momento el banco peruano, fundado en 1897, no se ha pronunciado al respecto de las fallas de su aplicación por sus redes sociales oficiales. Sin embargo, el pasado 31 de octubre informó a sus clientes que de 12:00 pm a 2:00 pm sus tarjetas, canales y medios de pago no estarían disponibles ya que realizarían una actualización de sus sistemas.

Además un día antes, indicaron que los datos de algunos clientes habían sido expuestos tras ser hackeados, por lo que desplegarían acciones de seguridad para resguardar las operaciones e información confidencial de sus clientes.

Fallas en Interbank genera polémica entre sus clientes

Este aviso generó muchas reacciones en contra el banco por parte de internautas, quienes señalaba que se estaban sumando "malas gestiones en ciberseguridad y comunicación", incluso había quienes amenazaban con cancelar sus cuentas con ese banco, mientras que otros reclamaban haber sido víctimas de robo de recursos.

Si bien el banco aún no se recuperaba de su mala reputación por los fallos registrados en octubre, ahora suma una nueva falla que por supuesto genera incertidumbre entre sus clientes, y aunque aún no se pronuncia por sus redes sociales, sus usuarios aseguran que no pueden ingresar a su aplicación ni hacer uso de sus recursos económicos.

