Taxista se queda dormido mientras conducía y desata el tráfico vial | VIDEO

Lo que parecía una emergencia médica terminó en un incidente bastante inusual que provocó afectaciones en la Avenida Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires este lunes 16 de diciembre. Y es que elementos de la policía intervinieron para que un conductor reaccionara luego de terminar dormido mientras conducía.

En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como los uniformados tambalean el automóvil para que el conductor despertara. Incluso en plataformas como Twitter se hizo viral la búsqueda de "siesta" ya que el hombre tardó al menos 20 minutos en volver a la vida terrenal.

De acuerdo con los reportes policiales, Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y la Brigada Federal Especial de Rescate (Befer) fueron desplazados hasta la zona indicada por un conductor que no respondía a los llamados, presuntamente se había manejado la versión de que había sufrido un problema médico.

"Se trató de un conductor de un taxi Renault Fluence que estaba estacionado pero no estaba inconsciente, sino dormido", informaron las fuerzas de seguridad

Porque un taxista se quedó dormido en plena avenida Rivadavia y no lo pudieron despertar ni con una dotación de policías y bomberos. pic.twitter.com/EUeb25t20H — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 16, 2024

Policía descarta consecuencias legales a conductor que se quedó dormido

Cuando se consultó si se habían realizado pruebas para determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, las autoridades indicaron que esa información no se había divulgado. Después de ser despertado, el taxista se retiró del lugar sin mayores complicaciones.

Lo que llamó la atención de la ciudadanía argentina y las autoridades es que el automóvil del implicado quedó estacionado a unos metros de la Cámara de Diputados generando congestión vial en las principales arterias de la ciudad. El caso un gran desconcierto en la ciudadanía.

Autoridades de Argentina hasta el momento no han informado si el conductor tendrá consecuencias legales por quedarse dormido en vía pública. Por fortuna el hombre no quedó dormido mientras el automóvil circulaba a máxima velocidad, por lo que no terminó con heridas.

