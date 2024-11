La niña que 3 hombres perseguían fue hallada en turbias condiciones: “Iba descalza, sucia”

Sheila Garay estuvo desaparecida por 48 horas, toda vez que tras lanzarse la Alerta Sofía fue difundida su identidad para que las personas pudieran reconocerla en caso que se encontraran, situación que le tocó a una mujer que al salir del supermercado encontró a la menor en condiciones extrañas.

La menor de 13 años de edad había sido reportada como desaparecida luego de que envió un mensaje por Instagram a su hermana al decir que la seguían tres hombres y tuvo que desviarse del camino a casa tras salir del hogar de su novio. Pasaron 48 horas para que la policía confirmara su aparición y el posterior arresto de la pareja de la adolescente como principal sospechoso.

Sheila Garay fue hallada por una mujer que salía del supermercado. Foto: Archivo

¿En qué raras condiciones fue hallada Sheila Garay?

Una mujer identificada como Noel Calgaro fue la persona que encontró a Sheila mientras trotaba en calles de la localidad de Entre Ríos, provincia de la región de Mesopotamia al norte de Argentina. La mujer aseguró que llamó su atención la manera como avanzaba la niña, dijo para Portal Corrientes:

“Yo salía del supermercado El Impulso, y veo, antes de subirme al auto, a una nena que viene rápido, tipo trotando, descalza, sucia y despeinada y cuando pasó por al lado mío, porque pasó por al lado del auto, le vi la cara, entonces busqué la foto de la niña y era muy parecida, pero lo que pasa es que estaba como muy despeinada y media sucia”, relató.

¿Qué fue lo primero que dijo Sheila Garay al ser encontrada?

Sheila pasó de largo, pero Noel decidió seguirla en su automóvil. Ante ello, La adolescente de Corrientes aceleró un poco la velocidad de su trote al darse cuenta que la seguía la mujer. Al llegar a una esquina, la mujer paró el carro para preguntarle si estaba bien y si necesitaba algo a la niña que iba agitada y con dificultad para respirar.

“Me dice: ‘¿me puedes llevar con mis abuelos?’ Cuándo me dice así, me di cuenta que en esa calle viven los abuelos, entonces le pregunté: ‘¿vos sos Sheila?’, ‘sí’ me dijo: Noel Calgaro.

Sheila Garay estaba descalza mientras trataba de llegar a casa de sus abuelos. Foto: Especial

Sin embargo, Sheila se reservó contar lo que le había sucedido y solo quería llegar a casa de sus abuelos donde ya estaba la policía. “En el camino le pregunté si estaba bien, si le habían hecho algo, pero no me contestaba nada, no podía ni hablar”, acotó Calgaro.

