¿Voto afroamericano aumentó 15% en favor de Trump? Esto se sabe

Algo que ha marcado a Estados Unidos durante el último cuarto de siglo ha sido la creciente polarización entre los que se inclinan por el partido republicano y los del partido demócrata, además esta polarización se ha intensificado por aspectos como el nivel educativo, es decir, que un votante se haya graduado de la universidad podría tener un impacto en las elecciones de este 5 de noviembre.

Por ejemplo, en 2020, el 54% de los que votaron a favor de Joe Biden fueron blancos que se habían graduado de la universidad, mientras que el 37% no lo había hecho, de acuerdo con datos Catalist, que retoma el sitio Silver Bulletin, aunque estas divisiones por aspectos educativos han sido menores en votantes no blancos.

Cambios en votantes negros

Desde la era de los Derechos Civiles, se ha detectado que los votos de los negros han sido fundamentales para los demócratas, al igual que los de los hispanos y asiático-americanos, aunque estos se han mostrado más indecisos, pero también se ha observado que pertenecen a la clase trabajadora, lo que significa que es menos probable que hayan terminado la universidad que los blancos.

Así que de crecer la polarización educativa, el apoyo a los demócratas podría verse afectado precisamente entre estos grupos, aunque podría verse favorecido entre los blancos, que cuentan con sobrerrepresentación, la cual tendría un impacto en el Colegio Electoral.

Crece apoyo de negros e hispanos a favor de Trump

De acuerdo con diversas encuestas entre Donald Trump y Joe Biden, el republicano ha conseguido mas votantes negros e hispanos, en particular entre los más jóvenes o sin títulos universitarios, por ejemplo en una encuesta reciente de The New York Times/Siena College que se publicó en octubre de este año, se dio a conocer que el 15% de los probables votantes negros elegirían al expresidente, mientras que en 2020% sólo el 9%.

Por su parte, mostró que la vicepresidenta Kamala Harris mejoró la posición de su partido entre los votantes negros luego de que el presidente Joe Biden abandonó la carrera presidencial; sin embargo, aún se mantuvo debajo de la participación que Biden logró en 2020. Algo muy importante que revelan las recientes encuestas es que ha recibido más apoyo de votantes blancos.

Si estas tendencias que se han mostrado en las encuestas son reales, se esperarían cambios en el panorama electoral: Harris con más apoyo de blancos, de estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, mientras que el magnate habría mejorado su desempeño en la región de Estados Unidos conocida como Cinturón del Sol, que incluye los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, señala el sitio Silver Bulletin.

