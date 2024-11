Identifican al hombre que secuestró y asesinó a la popular tiktoker fitness "Mimi" Rodríguez-Ramírez

Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmaron la identidad del hombre acusado por el secuestro y asesinato de la popular tiktoker fitness Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez. Según las fuentes oficiales el sospechoso fue identificado como Ángel De Jesús Rivera Sánchez, quien presuntamente sería de nacionalidad mexicana. Cabe mencionar que fue el pasado 22 de octubre cuando se dio a conocer la desaparición de la creadora de contenido y posteriormente fue localizada sin vida.

Según la prensa local, el detenido es residente de la ciudad de Cornelia, en el estado de Georgia, pero tendría ascendencia mexicana. Ahora, Rivera Sánchez enfrenta cargos de secuestro y asesinato en contra de la influencer, quien se dedicaba a compartir contenido fitness en sus redes sociales. Hasta ahora, no está claro si el agresor y la víctima tenían algún tipo de relación, únicamente se sabe que la creadora de contenido fue privada de su libertad mientras se encontraba en una tienda de supermercado.

¿Quién es el asesino de Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez?

El hombre detenido era migrante latino. Foto: especial.

A través de un comunicado de prensa, compartido por el senador de Georgia John Albers, se detalló que el hombre pretendía escapar a México tras cometer el crimen, además se detalló que estaba en Estados Unidos de forma ilegal: "el presunto asesino, Ángel De Jesus Rivera Sanchez, un inmigrante ilegal que no tenía derecho a estar aquí, fue detenido en Atlanta cuando intentaba huir de regreso a México".

Albers dijo que Rodríguez-Ramírez, quien se mudó a Georgia desde Puerto Rico hace seis años, “hizo todo bien, pero su vida se vio truncada debido al fracaso reiterado de nuestro gobierno federal en proteger a sus propios ciudadanos”. Agregó que “Mimi cumplió la ley, trabajó duro y crió una familia aquí, pero un extranjero ilegal que no tenía derecho a estar en este país le robó la vida. Debemos proteger a nuestras familias, defender la dignidad de quienes respetan nuestras leyes y restablecer la seguridad que toda comunidad merece”.

¿Quién era Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez?

La tiktoker fue asesinada en octubre. Foto: especial.

Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez, mejor conocida en redes sociales como "Mimi", era una popular creadora de contenido, quien saltó a la fama por compartir contenido sobre un estilo de vida saludable. En sus redes sociales, la joven - originaria de Puerto Rico - mostraba a sus seguidores sus rutinas de entrenamiento, así como las comidas que hacía para mantenerse en su peso ideal. Hasta antes de su asesinato, ella tenía miles de seguidores, quienes la veían como motivación para hacer ejercicio.

A través de sus redes sociales, la madre de "Mimi" ha mandado un contundente mensaje para el agresor de su hija y ha pedido a las autoridades que el crimen no quede impune: "aquí la cara del joven que le arrebató la vida a mí bebé hermosa. Sólo espero que Dios tenga misericordia de ti ante el juicio final. No tengo palabras que describan el dolor tan grande que me has hecho sentir. Tú nombre Ángel de Jesús pues si muy certero, Satanás fue un Ángel de Jesús", dijo la madre de la víctima en sus redes.

