Joven motociclista se estrella contra un poste de luz y muere, no llevaba casco

Una joven, de tan solo 19 años de edad, perdió la vida luego de que impactó su motocicleta contra un poste de luz. De acuerdo con medios de comunicación brasileños, el hecho ocurrió el pasado sábado 2 de noviembre, cuando la víctima transitaba por la calle 3 del barrio Paulo Correa, en Parintins, en el interior de Amazonas. Aparentemente, la mujer perdió el control de su unidad y salió disparada contra la infraestructura, muriendo de forma inmediata.

La víctima de esta tragedia fue identificada como Ananda Batista de Souza. Según los medios locales, la joven viajaba a exceso de velocidad, cuando perdió el control de su unidad y su motocicleta salió proyectada contra un poste de luz. Desafortunadamente, la mujer no portaba casco, por lo que su cabeza se estrelló directamente contra el cemento, dejándola sin vida de forma instantánea. Hasta la zona acudieron equipos de emergencia, pero no pudieron salvarla

La motociclista murió de forma inmediata

La joven perdió la vida tras chocar. Foto: @AlertasMundial

El accidente quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona y posteriormente las imágenes se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas recordaron a los motociclistas la importancia de circular con casco y siguiendo las medidas de seguridad. En las grabaciones se ve que la mujer transitaba con una calle - sin caso y con solo un short - cuando perdió el control de la unidad y salió disparada contra el poste.

En instantes, el vehículo de la joven se impactó contra el poste, haciendo que su cabeza se golpeara contra la infraestructura. Como consecuencia del golpe, la mujer salió disparada contra el pavimento, chocando su rostro por segunda ocasión. Por estos fuertes golpes que recibió, la joven no sobrevivió a sus heridas y perdió la vida en el lugar de los hechos. El caso ha conmocionado a los habitantes de Brasil, quienes sugieren a los motociclistas no salir sin casco.

Recuerdan la importancia de usar casco

La joven murió tras el accidente. Foto:captura de pantalla.

Este hecho ha resaltado la importancia de utilizar casco cuando se viaja en motocicletas, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ha recordado que los menores de 18 años no pueden conducir moto; mientras que los niños menores de 12 años no pueden viajar en moto. Aunado a ello, las personas que utilicen motocicletas deberán utilizar caso de forma obligatoria, de lo contrario serán acreedoras a una multa.

Las multas por viajar con menores de 12 años en moto pueden ir desde los 513 a 2 mil 75 pesos, así como el traslado directo de la moto al corralón. Por su parte, las multas por circular sin casco pueden llegar hasta los 5 mil 187 pesos.

Sigue leyendo:

Terror en Edimburgo: hombre se sorprende al confundir cabeza humana con adorno de Halloween

Trump vs Kamala Harris, ¿quién es el favorito en las encuestas?