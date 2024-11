¿Qué está pasando con Microsoft hoy 25 de noviembre? Reportan caída a nivel MUNDIAL

Luego de que este lunes 25 de noviembre, miles de internautas reportaran desde temprana hora fallas en las diferentes plataformas de Microsoft 365 como Teams, Outlook, Exchange Online y Microsoft Store, la compañía estadounidense confirmó la caída de sus servicios a nivel mundial.

"Hemos comenzado a implementar una solución que actualmente está en proceso de implementación en el entorno afectado. Mientras esto avanza, estamos comenzando a realizar reinicios manuales en un subconjunto de máquinas que se encuentran en un estado no saludable. Para obtener más información, consulte MO941162 en el centro de administración", escribió en sus redes sociales.

Ante el reporte realizado por la empresa en su cuenta de X, los internautas lanzaron una serie de quejas, entre las que destacan tener que recurrir a plataformas como X para informarse sobre lo que estaba ocurriendo, otros más exigían solucionar el problema cuanto antes, ya que no podían realizar sus actividades laborales. Otros más se preguntaban cómo podía ocurrir esto la semana de Acción de Gracias e incluso diversos cibernautas amenazaron a la compañía con dejar de sus clientes.

Ante esto la empresa de tecnología multinacional, indicó más tarde que la solución del problema había llegado "aproximadamente al 98% de los entornos afectados", en tanto que los reinicios necesarios para mitigar el problema se estaban realizando lo más rápido posible.

DownDetector reporta problemas en Microsoft

Desde temprana hora, la aplicación Downdetector, que monitorea en tiempo real el estado de los servicios de distintos sitios web o aplicaciones, reportó los diferentes problemas a los que se enfrentaron usuarios de Microsoft 365 desde las 8:00 horas de este 25 de noviembre, entre ellos, que no funcionaban el envío y recepción de mensajes por Outlook, que Microsoft Store no permitía realizar actualizaciones y que en Teams no era posible llevar a cabo videoconferencias.

Lanzan memes tras caída global de Microsoft

Como era de esperarse, los usuarios de internet lanzaron una serie de memes en redes sociales en los que se hace alusión a la caída a nivel mundial de Microsoft 365 y sus repercusiones en su actividad laborales y académicas.

