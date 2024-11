Abuelita de 81 años muere atropellada por un tráiler, intentó ganarle el paso | IMÁGENES FUERTES

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que una mujer de 81 años de edad muere tras ser atropellada por un tráiler en las calles de Turquía y como era de esperarse, las escalofriantes imágenes ya le están dando la vuelta al mundo, además, se originó un intenso debate en torno a este desafortunado caso pues la responsabilidad de las partes involucradas dividió opiniones entre los internautas.

De acuerdo con distintos medios locales, estos hechos ocurrieron el distrito de Üsküdar en Estambul, Turquía, sin embargo, no se precisó la fecha exacta en la que ocurrió el lamentable accidente, sin embargo, lo que sí se precisó fue que la víctima era una mujer de 81 años de edad, cuya identidad no fue revelada.

Así fue el momento exacto en el que una abuelita de 81 años fue atropellada por un tráiler

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se puede apreciar que la mujer de 81 años de edad se disponía a cruzar la calle pese a que el semáforo peatonal ya había cambiado a rojo, por lo que apresuró el paso con la intención de ganarle el paso a un tráiler, cuyo conductor aparentemente no se percató de la presencia de la mujer al frente de la unidad y en cuanto retomó su marcha la atropelló brutalmente.

Tras el impacto, la mujer cayó sobre el asfalto y el tráiler no detuvo su marcha hasta que le pasó por encima con las llantas, por lo que, al percatarse de lo sucedido, el operador de la pesada unidad detuvo su marcha, no obstante, ya era demasiado tarde pues la octogenaria perdió la vida de forma instantánea.

La mujer de 81 años de edad perdió la vida de forma inmediata. Foto: X: CronicaPolicial

Según los reportes de distintos medios locales, los equipos de emergencia arribaron a la zona, sin embargo, ya nada pudieron hacer por la abuelita de 81 años pues como se dijo antes, perdió la vida de forma inmediata, por lo que solo solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes para que fueran ellos quienes realizaran las diligencias correspondientes que incluyeron el levantamiento del cuerpo, las primeras investigaciones sobre el caso y la detención del operador del tráiler, cuyo estatus legal todavía no se ha dado a conocer.

Caso divide opiniones en redes sociales

Como se dijo antes, el caso de la abuelita de 81 años que fue atropellada por un tráiler en las calles de Turquía tuvo una gran repercusión en plataformas digitales y esto se debe a que se originó un intenso debate en torno a la responsabilidad que tuvieron ambas partes en este accidente pues, por un lado, un sector de internautas señaló que fue la mujer la única responsable de su muerte pues para empezar no respetó el semáforo, además, aseguran que se posicionó en un punto ciego para el conductor de la pesada unidad y por otra parte, algunos otros usuarios señalan que el operador sí vio a la abuelita y pese a ello, decidió arrollarla, no obstante, todavía no se ha dado a conocer cuál fue la resolución final de las autoridades turcas.

