Unos mensajes de texto y un centro comercial: las claves del caso Hannah Kobayashi, joven desaparecida en California tras perder su vuelo a Nueva York

La historia de Hannah Kobayashi se encuentra conmocionando a Estados Unidos luego de que desapareciera tras perder su vuelo de conexión hacia Nueva York en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La última vez que supieron sus familiares de ella fue el pasado 11 de noviembre. Ella es considerada una mujer tranquila que no tenía enemigos, sin embargo, una serie de mensajes han encedido las alarmas sobre su estado de salud.

En entrevista con CNN, Sydni Kobayashi, hermana de la víctima, relató que días anteriores a su desaparición, recibió mensajes del celular de Hannah, sin embargo, estos contenían ciertas características que no correspondían a ella. Por ejemplo las palabras: hun’, ‘Love’ y ‘babe’.

Medios estadounidenses le han dado un seguimiento fuerte al caso ya que de acuerdo con los últimos informes de la policía, una vez que Hannah perdió su vuelo se le observó teniendo actividad el pasado 9 de noviembre en el centro comercial The Grove, en donde asistió al evento LeBron XXII Trial Experience. A partir de ese momento la comunicación se detuvo.

En una segunda entrevista pero ahora con NBC, su tía de Hannah, identificada como Larie Pidgeon, dijo que los mensajes que salían del dispositivo de la joven estaban relacionados con que alguien había robado su identidad y que la habían manipulado emocionalmente para violentarla.

Los mensajes de Hannah antes de desaparecer en Los Ángeles

Entre los últimos mensajes de Hannah se reveló que ella tuvo "un despertar espiritual" y también anunció algo que los alarmó anunció que se sentía preocupada, tras esto apagó su teléfono, presuntamente para abordar el avión y desde ahí no cuentan con registros de ella en Los Ángeles.

“Hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tuvieron en una confusión mental desde este viernes”, decía uno de los mensajes presuntamente de Hannah

"Mucha preocupación, mucha confusión. Todo parece confuso porque no he podido dormir bien desde que me enteré de la noticia y, en realidad, no sé... es realmente preocupante", narró su padre Ryan Kobayashi.

Familia de Hannah busca fondos para financiar su búsqueda

La investigación ha incluido a múltiples agencias, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el FBI, mientras la familia realiza esfuerzos de búsqueda en la zona cercana a LAX y otros lugares estratégicos de Los Ángeles como LA Live y Crypto.com Arena.

Además, los allegados han movilizado redes sociales y recursos como una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos asociados con la búsqueda. Como parte de este esfuerzo, la familia ha solicitado a cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Hannah Kobayashi a que se comunique con las autoridades locales.

Planeaba salir de Maui en un viaje que había planeado con su expareja con quien había terminado meses atrás, por esta razón los dos boletos que se habían comprado los solicitó que se colocaran separados para evitar el contacto, así lo narraron en la investigación a una semana de su desaparición.

