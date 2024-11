Youtuber le tiende una trampa a Jay Cox, guionista de Hollywood, y lo exhibe tocando a adolescente

C. Jay Cox, guionista de Hollywood, fue engañado por el creador de contenido conocido como Vitaly, quien planeó un encuentro entre el implicado y un joven que fingió ser un adolescente de 15 años de edad. El streamer colocó una cámara de video para captar el comportamiento del estadounidense.

Jay Cox es conocido por su trabajo en los largometrajes "Sweet Home Alabama" (2002) y "Latter Days" (2003). Sin saberlo, el guionista fue atraído por el influencer Vitaly para que acudiera a una casa donde se reuniría con un adolescente para conocerlo; sin embargo, el equipo del streamer estaba listo para grabar.

El video fue compartido en las redes sociales a través de la cuenta de un usuario identificado como Shadow of Ezra, quien destacó la que llamó “operación encubierta” a cargo del creador de contenido: “El guionista de Hollywood C. Jay Cox, conocido por su trabajo en películas como 'Sweet Home Alabama' y 'Twas the Night Before Christmas'”, ha sido expuesto por el streamer Vitaly en una impactante operación encubierta”, indicó y agregó:

“Cox fue sorprendido entrando a la casa de un niño que creía que tenía apenas 15 años, solo para ser confrontado luego de participar en una conducta inapropiada”: Shadow of Ezra.

¿Quién es C. Jay Cox, que fue grabado acosando a un menor?

En el video de un minuto de duración, se observa cuando el guionista de Hollywood llegó a la casa donde ya lo esperaba el supuesto menor de edad, quien de pronto se quitó el pantalón y se recostó sobre un sillón, en ese momento Cox lo siguió para comenzar con el acoso sexual.

El metraje editado pasó a otra toma donde ahora se ve al supuesto adolescente estar de rodillas en el piso mientras que Jay Cox ya no tiene playera y trata de jalarlo hacia él al moverlo un poco a la fuerza. Cuando el adolescente estaba sometido por el hombre, el equipo de producción de Vitaly salieron para exponer al hombre.

Al ver que había caído en una trampa, Jay Cox recogió su ropa y pertenencias y se retiró de la casa. Hasta el momento el guionista no ha fijado su postura sobre el video donde se vio implicado ni en las acusaciones. Cox nació en Nevada y tiene 62 años de edad. Es egresado de la carrera de periodismo de la Universidad Brigham Young. Su carrera tomó impulso con otras cintas como “Kiss the Bride” y “New in Town”.

Sigue leyendo:

Captan en VIDEO el momento exacto cuando un auto cae desde lo alto en un centro comercial

Quinceañera es asesinada a balazos frente a un altar de la Santa Muerte afuera de su casa