IMÁGENES FUERTES: Pitbulls atacan a un niño de 11 años y lo envían al hospital con graves heridas

Un par de perros de la raza Pitbull atacaron a un grupo de niños que se divertían en un parque de juegos infantiles en Brasil y fue un menor de tan solo 11 años de edad el que sacó la peor parte pues uno de los caninos se aferró a su pierna provocándole serias heridas que lo enviaron al hospital, la escena fue captada en video y como era de esperarse, las crudas imágenes se hicieron virales en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones en torno a este caso, el cual, puso sobre la palestra una regulación más estricta sobre la tenencia de este tipo de animales.

Estos desafortunados hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 12 de noviembre en Vila Guilherme, al norte de Sao Paulo, Brasil donde un grupo de niños se divertían como todos los días en un parque de juegos infantiles hasta donde llegaron un par de perros de la raza Pitbull, los cuales, sin motivo alguno, comenzaron a atacar a los menores, quienes intentaron subirse a las estructuras de los juegos para evitar ser alcanzados por los animales, no obstante, un niño de 11 años alcanzó a ser mordido por uno de los canes, el cual, no lo soltó hasta que lo tiró al suelo, donde continuó el feroz ataque.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se puede ver que uno de los perros se aferró a la pierna de uno de los niños y no la soltó pese a que una mujer y otros adultos le lanzaban piedras y ladrillos, incluso, se puede ver que le pegan con un palo de madera en repetidas ocasiones, no obstante, el animal no cedía y ocasionalmente sacudía su cabeza violentamente haciendo más grandes las heridas en la extremidad del menor, a quien incluso se le puede ver intentando luchar contra el animal para liberarse, no obstante, no lo consiguió.

El ataque de los perros de la raza Pitbull se prolongó por varios minutos y de acuerdo con los reportes de distintos medios locales, fue necesaria la intervención de equipos de emergencia para que pudieran liberar al menor, cuya identidad no fue revelada, no obstante, trascendió que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano debido a que presentaba heridas de consideración por las mordeduras de los imponentes animales.

El ataque de los perros Pitbull se prolongó durante varios minutos. Foto: X: mundo__vivo

Las autoridades brasileñas ya buscan al dueño de los perros Pitbull que atacaron a un grupo de niños

Luego de este lamentable episodio que dejó a un niño gravemente herido, las Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo dio a conocer que los animales involucrados en este caso quedaron bajo el resguardo de personal especializado, además, se dio a conocer que ya se inició una investigación para esclarecer lo sucedido, por lo que ya se inició una búsqueda del dueño de los animales, quien fue identificado como un mecánico de la localidad, el cual, no ha podido ser localizado tras el ataque cometido por sus mascotas.

Cabe señalar que, hasta el corte de esta redacción se desconoce cuál es el estado de salud del niño de 11 años que fue atacado por los perros Pitbull, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades brasileñas puedan emitir una actualización al respecto.

Como se dijo antes, este caso tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, donde se abrió un intenso debate en torno a la tenencia de este tipo de perros como mascotas pues mientras algunos señalaron a estos animales por su naturaleza agresiva, otro sector de internautas, señalaron que este tipo de comportamientos se detonan a raíz del tratamiento que reciben de parte de sus cuidadores, no obstante, se espera que el tema sea llevado hasta el plano legislativo.

