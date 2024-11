Filtran indignante VIDEO de policía sometiendo a abuelito contra el concreto, lo dejó con hemorragia cerebral

A través de redes sociales se dio a conocer un polémico video que ha causado indignación entre los internautas. El desgarrador clip muestra la brutalidad con la que un policía de Oklahoma, en Estados Unidos, sometió y tiro por la fuerza a un adulto mayor de 70 años de edad. Las imágenes fueron documentadas por familiares de la víctima, quienes han compartido la grabación y piden justicia para el hombre, quien terminó en el hospital.

De acuerdo con el testimonio de los seres queridos de la víctima, el suceso ocurrió el pasado 27 de octubre, luego de un percance vial, el cual no ha sido especificado. Presuntamente, el adulto mayor habría confrontado al uniformado, quien respondió de forma violenta y terminó lanzando al abuelito contra el piso, ocasionándole una fuerte hemorragia cerebral, motivo por el cual permanece hospitalizado y se reporta en estado grave.

En las imágenes, captadas por la cámara de seguridad, se ve que el adulto mayor intercambiaba palabras con el policía, cuando de pronto le pidió al uniformado que se callara. Tras esta acción, el policía habría enfurecido y tomó al sujeto por el brazo, hasta tirarlo al suelo. El adulto mayor quedó sometido en el piso, mientras el policía lo esposaba y algunos testigos pedían que cesara la violencia contra el abuelito.

Investigan a policía por presunto abuso de poder

Medios locales han informado que el policía involucrado en el suceso ya está bajo investigación, esto mientras el adulto mayor se recupera de sus lesiones. Por ahora, se desconoce el estado de salud de la víctima, pero sus familiares informaron que presenta una hemorragia cerebral, misma por la que tuvo que ser hospitalizado. Hasta ahora, las autoridades de Oklahoma no han dado a conocer nueva información sobre el caso.

En redes sociales, decenas de personas han arremetido contra los policías de Oklahoma, pues denuncian que la agresión contra el adulto mayor fue un abuso de autoridad por parte de los uniformados. En este sentido, han han exhortado a las autoridades del estado ha actuar conforme a la ley y capacitar a los policías para evitar que estos casos sigan replicándose; de igual forma, las personas han enviado sus expresiones de afecto al adulto mayor hospitalizado y su familia.

Internautas tunden a policía de Oklahoma

El adulto mayor está gravemente herido. Foto: @indepthwithDeon

"Creo que ese oficial no solo debería ser acusado de delito grave de agresión y tener que pagar las facturas médicas, sino que definitivamente nunca debería haber sido policía"; "La inmunidad calificada no debería existir. Si no puedes hacer tu trabajo sin violar las leyes locales, estatales, federales y constitucionales, entonces tú eres el problema"; "Esto necesita una reforma, la policía está fuera de control", son algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales.

Sigue leyendo:

¿Quién es Alejandra Rivas, mujer localizada sin vida con su hija de un año, tras viajar a Colima?

Localizan con vida a Gustavo Rojo, joven que llevaba cuatro meses desaparecido en Jalisco