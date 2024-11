IMÁGENES FUERTES: bailarina muere tras chocar su moto contra un taxi y caer desde un puente elevado

La joven tenía 22 años. especial.

Una joven bailarina perdió la vida luego de que impactó su motocicleta contra un taxi y cayó de un puente elevado. Los hechos ocurrieron cuando la víctima circulaba por la calle José Félix Olcay y la avenida Paseo de la República, en la Vía Expres de Miraflores, en la capital de Perú. De acuerdo con primeros reportes, la también estudiante salió proyectada de su unidad y su cuerpo terminó cayendo desde lo alto de la estructura, causándole la muerte.

Medios locales estimaron que la joven cayó desde una altura aproximada de 10 metros. Aunque las causas del accidente son desconocidas, en cámaras de seguridad - que captaron el percance - se observa que la bailarina Ariadna Calampa Conde, de 22 años, impactó su motocicleta contra un taxi y posteriormente salió disparada hacía el vacío. Bomberos y servicios de emergencia auxiliaron a la joven y la llevaron hasta el Hospital Casimiro Ulloa, donde murió horas después.



Bailarina Ariadna Calampa Conde

Ariadna sobrevivió a su caída, pero murió horas después

La joven sobrevivió pero murió horas después. Foto: redes sociales.

Tras el accidente, familiares y amigos de la mujer informaron que la joven logró sobrevivir a la caída y permaneció hospitalizada por varias horas, hasta que murió: "ella es recepcionista. Esa es su ruta siempre. Al principio nos dijeron que estaba afectado su hígado y el intestino, pero ya lograron controlarlo, ahorita están en el área de neurología", declaró la pareja de la joven ante medios locales. Sin embargo, con el paso de las horas, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, el padre de la víctima detalló que la joven acababa de celebrar su cumpleaños el pasado 31 de octubre: "mi hija desde que era una niña siempre ha destacado porque no le gustaba que le ayuden, siempre se costeaba sus cosas sola. Salía en su moto eléctrica, el sábado se iba a trabajar en la sede de Miraflores", dijo el hombre. "No nos daban esperanza de que ella podía recuperarse porque se estrelló contra el piso y tuvo muchas fracturas. Los doctores no nos daban esperanzas", añadió al hablar sobre la muerte de la bailarina.

Familiares piden justicia por los hechos

Cámaras de seguridad captaron el accidente.

captura de pantalla.

Luego de que se confirmó la muerte de Ariadna, sus familiares y amigos se han unido para exigir justicia por su fallecimiento. Sus seres queridos poden que el caso se investigue para determinar la responsabilidad del conductor del taxi. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente, pero se espera que conforme avances las indagatorias se informen sobre los hallazgos.

"Tenía apenas 22 años; el 31 de octubre celebraría sus 22 años acompañada de su familia", expresó la madre de la joven a medios peruanos. "Pido justicia, a los fiscales, que fuercen a que se haga justicia", concluyó. Por ahora, el conductor del taxi permanece detenido en espera de que se determine su situación legal.

