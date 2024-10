Viceministro del Trabajo de Cuba asiste a un evento en CDMX y aprovecha para escapar a Estados Unidos

Luego de participar en la Cumbre Técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social en la Ciudad de México el pasado 4 de septiembre, el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, en lugar de regresar a su país, se dirigió a Sonora para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales revelados por el medio cubano, Martí Noticias, Santana Novoa cruzó hacia el estado de Arizona mediante la frontera de Nogales, con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos y asentarse en Florida. Además, fuentes señalan que logró entrar más fácilmente ya que supuestamente ocultó su puesto como viceministro en Cuba.

El viceministro acudió a la Cumbre Técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social antes de irse a la frontera / FOTO: ESPECIAL

Juan Carlos Santana tendrá una audiencia preliminar para discutir su asilo político hasta el próximo 21 de agosto de 2026 en Orlando, Florida. En tanto el régimen cubano no ha emitido declaraciones sobre la deserción del viceministro, no obstante, su nombre ya no aparece en la página oficial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su lugar aparece María Molina Gutiérrez como la nueva viceministra.

¿Por qué Novoa solicitó asilo en Estados Unidos?

Según datos de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, desde febrero del año 2023 alrededor de 117 personas han buscado refugio en Estados Unidos, debido a la represión política que se vive en Cuba. Donde otras de las personas que han solicitado refugio fueron las siguientes:

Luis Raúl González Pardo, expiloto de la Fuerza Aérea de Cuba.

Rosalba Roca Sampedro, exfiscal de Cuba.

Manuel Menéndez Castellanos, exjefe del Partido Comunista en Cienfuegos.

Arelys Casañola Quintana, expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud.

Melody González Pedraza, jueza en Cuba.

