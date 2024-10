Familia queda destrozada por una impactante revelación de ADN

Una familia descubrió que vivió en una fuerte mentira luego de revelarse una prueba de ADN en una de sus integrantes, situación que llevó a los afligidos a tomar medidas legales. El abogado de los demandantes afirmó que su cliente derramó lágrimas de las que jamás había visto antes.

El Hospital Fertility Cares fue el causante de la desgracia de la familia, pero a pesar de que el nosocomio ya no existe 20 años después de haber realizado un procedimiento de implante de embrión, localizaron a la médica entonces responsable del proceso, la doctora Rachel McConnell.

Una familia quedó destroza tras saber un resultado de ADN. Foto: Archivo

¿Qué reveló la prueba de ADN que destrozó a la familia?

El procedimiento de FIV conocido para implantar los embriones, habría sido estropeado por la doctora McConnell hace 18 años, dado que los resultados de una reciente prueba de ADN, indicó que una joven adolescente no era familiar consanguíneo de las personas con las que vivía.

Hace casi dos décadas, la familia de la adolescente acudió a la clínica en Arizona para elegir a un óvulo para combinarlo con el esperma del padre; sin embargo, se descubrió que el embrión que implantaron en la madre era Las Vegas, por lo que hubo una confusión de implantación del embrión entre las pacientes.

La doctora Rachel McConnell es acusada de haber errado en la implantación del embrión. Foto: Nevada Fertility Cares/Yelp

¿Hubo negligencia médica?

El abogado del padre de la adolescente contrató al abogado Robert Murdock, quien dijo para el medio local 8 News Now: “Mi cliente derramó más lágrimas de las que jamás he visto a alguien derramar, porque lo que él pensaba que era su hija, no lo es”, dijo el jurisconsulto quien agregó sobre la importancia del caso:

“El verdadero objetivo de esto es descubrir qué sucedió, por qué y, con suerte, asegurarnos de que este sea el único error”: Abogado Robert Murdock.

Aún se desconoce qué fue lo que sucedió con el embrión original de la familia (cuyo nombre no fue dado a conocer). “Porque, repito, ¿adónde fue ese embrión? ¿Lo implantaron en otra persona?”, acotó el abogado Murdock.

Sigue leyendo:

Estalla bomba de la Segunda Guerra Mundial en aeropuerto de Japón

VIDEO: lo despiden y regresa a su empleo para matar al director general de la empresa