Estudiante muere al caer de un balcón del sexto piso cuando se encontraba con sus amigos: VIDEO

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a un estudiante cayendo desde el sexto piso después de recargarse en un balcón mientras conversaba con tres amigos. La escena fue captada por dos cámaras de seguridad instaladas en el edificio donde vive uno de los jóvenes.

El video, publicado en la plataforma X, tiene una duración de aproximadamente 18 segundos. En él, se observa cómo tres de los cuatro amigos ingresan al departamento, mientras uno permanece en el balcón. En un instante, el chico se apoya en la reja de protección, que se desprende, provocando su caída al vacío.

Uno de sus amigos se asoman rápidamente para verificar el estado de su compañero. Créditos: Tomada de video.

Los compañeros, sorprendidos por el inesperado accidente, se asoman rápidamente para verificar el estado de su amigo, mientras una segunda cámara documenta la caída. Hasta el momento, no se ha revelado el lugar del incidente, sin embargo se sabe que el joven murió al golpear el piso tras la caída de varios metros de altura.

A solo ocho horas de su publicación, el video ha sido reproducido cerca de un millón de veces en X, generando una ola de reacciones entre los usuarios de internet. Muchos califican el suceso como un hecho trágico y desgarrador, especialmente al involucrar a amigos, y expresan sus oraciones para la familia y seres queridos del joven en estos momentos difíciles.

¿Qué hacer si fuimos testigo de una caída de altura?

Las caídas de altura son una emergencia médica seria que pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales. Por esta razón, es importante estar preparado para proporcionar primeros auxilios en caso de que se produzca una caída de altura

Primero debemos evaluar la situación y determinar si la persona necesita ayuda, si está consciente y habla con claridad, se debe vigilar a la persona por posibles signos de lesión y en caso de ser necesario llamar a emergencias.

Si la persona está inconsciente o si presenta lesiones graves, es importante no moverla para evitar causar más daño. En su lugar, llama a emergencias y espera a que llegue la ayuda. Si la persona está consciente, debes asegurarte de que no se mueva y que no haga ningún esfuerzo para levantarse.

Si la persona está consciente y habla con claridad, es importante verificar su respiración, que no se escuche sonido al respirar. En general, algo que nos puede ayudar a detectar el estado del paciente es la comprobación del tono de la piel: si está pálido y sudoroso, podemos sospechar que el estado es peor del que se aprecia a simple vista.

Si la persona presenta heridas sangrantes, es importante controlar el sangrado aplicando presión directa sobre la herida con gasas estériles o en su defecto, un paño limpio. Si el sangrado es intenso, hay que llamar a emergencias de inmediato.

Si es posible, mantén al paciente caliente y protegido del clima hasta que llegue el servicio de emergencia. Los pacientes traumáticos tienden a perder temperatura por las lesiones y por estar en contacto directo con el suelo.

