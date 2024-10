Mujer queda atrapada por la DANA en Valencia y pide ayuda en redes: "como si estuviera en medio del mar" | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se observa a una mujer que quedó atrapada en medio de plantas y agua, en Paiporta, debido al paso de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que ha causado graves inundaciones en Valencia, España, y ha dejado cerca de un centenar de personas fallecidas, así como decenas de desaparecidos y numerosos daños materiales.

"Estoy aquí, o sea ahora mismo estoy metida en esta planta que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar", se escucha decir a la mujer en el clip de tan sólo 17 segundos que difundieron sus familiares para que fuera rescatada por los servicios de emergencia.