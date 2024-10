VIDEO: Un papá es absuelto de dejar morir a su hijo de 4 años, el niño pedía comida estando en los huesos

Brandon Cervera, padre de un menor de cuatro años de edad, fue absuelto de la desnutrición de su hijo pese que en la audiencia le mostraron algunos videos del pequeño pidiendo un pedazo de pan, quien se encontraba en los huesos en Texas, Estados Unidos.

Y es que el hombre de 31 años fue declarado no culpable del delito de lesiones corporales graves en la muerte de su hijo en agosto de 2021, esto de acuerdo con KSAT. El menor identificado como Benjamin, fue llevado a urgencias mientras estaba inconsciente, lleno de varios hematomas que se encontraban en estado de curación y parecía estar demacrado en extremo, al poco tiempo, el menor falleció antes de ingresar.

Así vivía Benjamin, el menor que murió por desnutrición

Miranda Casarez de 25 años, madrastra de Benjamín, fue declarada culpable en abril de este año y sentenciada a pasar 25 años en prisión por las lesiones a un menor y omisión, lo que causó las lesiones en el cuerpo del niño de cuatro años.

Durante el juicio, mostraron algunas imágenes desgarradoras mostradas en un dispositivo móvil y de las cámaras de vigilancia, se muestran al niño pidiendo comida, quien en ocasiones buscaba restos de comida en los armarios, además de que fue captado llorando desconsoladamente en su habitación poco amueblada.

Además, otro video muestra al niño antes de que muriera preguntarle a su papá si podía comer pan, mientras tenía las manos en el pecho como signo de desesperación por comer algo.

El jurado vio también, algunos videos a principios de 2021 en el que muestran al pequeño ir al refrigerador en busca de algo de comer a media noche, quien se ve tomando algunos pedazos de fruta, galletas, leche y hasta un vaso de gelatina; sin embargo, el jurado declaró que el señor Cervera cerraba con llave todo para que Benjamin "no robara la comida".

Negaban la comida a Benjamin cuando moría de hambre

Cabe destacar que en un intercambio de mensajes de texto de Brandon con su exesposa, el papá le decía que Benjamin no necesitaba cenar y que solo le diera pan al niño, esto después de que ella le dijera que el niño estaba buscando comida todo el día

No obstante, la defensa del padre comentó que el mensaje de texto fue sacado de contexto y aclararon que no le tenían que dar de cenar al niño porque ya había comido una pieza de pan completo

Los abogados de Cervera dijeron que el mensaje de texto fue sacado de contexto y que dijo que no le dieran de cenar a Benjamin porque ya se había comido una barra de pan entera.

Asimismo, en las imágenes del video compartieron al niño llorando mientras estaba encerrado en su habitación que compartía con su "hermano"; sin embargo, la policía descubrió que Benjamin era el único miembro de la familia que no contaba con una cama propia y era obligado a dormir en un colchoneta con una manta que estaba empapada de orina.

De acuerdo con el medio San Antonio Express-News, muestran otro video en el que se ve al menor golpeándo su cara contra el asiento trasero, y Brandon lo amenaza mientras le pedía pan.

Benjamin estaba en un estado severo de desnutrición

La doctora Kimberly Molina, médica forense y jefa del condado de Bexar, Texas, dijo que Benjamin solo pesaba casi 13 kilogramos cuando murió y no se había desarrollado en 10 meses. Además, señaló que el niño no contaba con grasa corporal y no tenía alimento en el intestino, afirmación que negó la defensa de Cervera argumentando con argumentos de expertos que el menor no estaba desnutrido, esto basándose en fotografías de los cambios corporales del niño en los últimos meses antes de morir.

Tras el veredicto y fuera del tribunal, Brandon Cervera dijo a los medios de comunicación que ahora puede llorar apropiadamente a su hijo.

"Mi vida ha sido destrozada por esto, por ser etiquetado como un monstruo cuando aparecieron pruebas (...) Sólo quiero justicia para mi hijo y ahora lo único que quiero es estar en paz. Sólo quiero estar con mis hijos", sentenció.

