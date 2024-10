Fundaciones se suman a Heraldo Media Group en "Hazlo bien", campaña contra el cáncer de mama

Por séptimo año consecutivo, Grupo Andrade y Heraldo Media Group lanzaron su campaña "Hazlo Bien" para prevenir el cáncer de mama a través de la información y la correcta difusión.

Al presentar las colaboraciones y objetivos de 2024, Cristina Mieres, vicepresidenta de desarrollo social de Heraldo Media Group, señaló que en esta ocasión la estrategia va enfocada a las mujeres jóvenes, así como a aquellas que ya padecieron la enfermedad, ya que hay posibilidad de que pueda regresar.

Lo anterior debido a que el padecimiento cada vez se detecta a edades más tempranas y al no ser atendido se puede agravar.

No obstante, indicó que no se deja del lado a ningún sector, pues es necesario que a partir de los 40 años y hasta los 69 años se realice una mastografía al menos cada dos años para descartar cualquier riesgo.

Detectar el cáncer de mama en edades tempranas es crucial para atenderlo de manera oportuna

FOTO: Frida Valencia

"Se busca alentar a las mujeres que tuvieron esta enfermedad a no bajar la guardia. (...) Hagámoslo juntos, hagámoslo bien, mano al pecho", expresó.

En presencia de especialistas y líderes de opinión, Mieres Zimmermann, reveló que su madre fue testigo personal de esta enfermedad, por lo que destacó su fortaleza para enfrentar los retos, así como su resiliencia y compromiso para ayudar a los demás.

"El cáncer no sólo es de quien lo padece, sino de toda la familia", dijo.

Recitan poemas sobre el sufrimiento del cáncer de mama

Para abonar al homenaje, María Milo, poeta y escritora mexicana, compartió un relato de las distintas etapas de la enfermedad, mismo que estuvo inspirado en la historia de su propia abuela Cristina. En este escrito destacó el sufrimiento que conlleva el tratamiento, pero también el apoyo que se obtiene por parte de familiares y amigos, mismo que permite a quien lo padece recuperar poco a poco su vitalidad.

Al hacer uso de la voz, Miguel Freire, director general de Novartis, recalcó que la detección oportuna puede ser la clave para la disminución de daños, ya que en México sólo 10 por ciento de los casos se detectan en etapa 1 y el resto en fases más avanzadas. Además, compartió que en el país una de cada cinco mujeres entre 40 y 60 años se han hecho una mastografía, lo que constituye al aumento de los casos.

1 de cada 5 mujeres entre 40 y 60 años se han hecho una mastografía en México

FOTO: Especial

Ante ello, agradeció la oportunidad de colaborar con diversas organizaciones como Heraldo Media Group, Fundación Andrade, Fundación Teletón, Fucam y Sisley para anticipar el conocimiento y así apoyar a las mujeres a que tengan una mejor calidad de vida.

Sobrevivientes del cáncer comparten su historia

En tanto, Alejandra Navarro, chef y sobreviviente del cáncer de mama, compartió que su caso fue detectado cuando tenía 29 años, por lo que destacó que este se puede dar incluso cuando todos los indicadores están en contra.

"A todas nos puede pasar y yo dejé pasar un par de meses, yo pensé que no iba a pasar nada malo porque hace cuatro meses me habían checado. (...) Te cambia la vida, te cambia lo que piensas de ti", explicó.

Sin embargo, admitió que la detección oportuna le permitió continuar con su vida y cumplir con sus sueños, por lo que invitó a todas las mujeres a realizarse chequeos periódicos y con ello "disminuir la cifra".

Comparten los crudos relatos en torno al cáncer de mama y cómo transforman la vida de los pacientes

FOTO: Especial

A su vez, Saúl Guadarrama, de Fundación IMSS, indicó que hay una página llamada México Rosa para dar difusión a este padecimiento, así como a orientar a las afectadas a los sitios a donde pueden acudir. Externó que este espacio facilita el acceso a conocimientos para la prevención, detección temprana y atención oportuna a través de cuatro ejes como atención psicológica, diagnóstico y apoyo integral actividades psicosociales y atención a la salud. Por ello, llamó a la concientización y celebró la oportunidad de compartir el conocimiento.

edg