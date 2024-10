Donald Trump arremete contra Hunter Biden y Hillary Clinton: "Él es un chico malo y a ella pude haberla metido a la cárcel"

El próximo 5 de noviembre los Estados Unidos estarán realizando una nueva contienda electoral donde Donald Trump y Kamala Harris estarán buscando convertirse ya sea en la primera presidenta de la nación norteamericana o el también empresario tenga su segundo mandato tras salir vencedor en los pasados comicios de 2016. Cabe señalar que el Partido Demócrata tuvo que realizar una reconfiguración en su estructura luego de que el presidente Joe Biden decidiera bajarse de la elección.

A unos días de la contienda electoral, el candidato republicano Donald Trump volvió a la carga y arremetió contra dos personajes cercanos al bando demócrata. Se trata de el hijo del actual presidente Hunter Biden y de la excandidata Hillary Clinton, quien perdió las elecciones frente a Trump hace 8 años.

Fue en una entrevista con el conductor de radio, Hugh Hewitt, donde Trump aseguró que no descartaría indultar a Hunter pese a ser señalado y perseguido por una vida de adicciones y tráfico de influencias. "No lo sacaría de los libros de historia", declaró el empresario norteamericano, quien aprovechó los micrófonos para describir al hijo del mandatario como "un chico malo" que ya tuvo el castigo suficiente.

“Mira, a diferencia de Joe Biden, a pesar de lo que me han hecho, de cómo me han perseguido con tanta saña, a pesar de todo… Hunter es un chico malo. No hay duda al respecto. Ha sido un chico malo. Basta con ver la computadora portátil del infierno, pero creo que es muy malo para nuestro país”, dijo Trump