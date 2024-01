VIDEOS | El narco declara la guerra a Ecuador: “Le ruego y le suplico, ya pare”, pide un rehén de los sicarios

El narcotráfico declaró la guerra a Ecuador y desde el lunes el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción tras la fuga de la cárcel del líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, por lo cual los militares recorren las calles ecuatorianas para detener los atentados criminales que se producen en varias zonas.

“Fito” es el jefe de “Los Choneros”, cártel que se ha encargado del tráfico de drogas hacia Estados Unidos por lo que está asociado con el cártel de Sinaloa, una de las dos organizaciones criminales más grandes de México fundada por el ahora condenado a cadena perpetua, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sigue leyendo:

VIDEO | Secuestran a cuatro policías durante toque de queda en Ecuador

Presidente de Ecuador decreta toque de queda y estado de excepción tras fuga de "Fito"

Los narcos realizan

Los narcos toman las calles y rehénes

En las redes sociales circulan videos donde varios narcos tomaron como prisioneros a guardias penitenciarios y a policías, para mandar en un mensaje al gobierno encabezado por Daniel Noboa al advertir que Ecuador no es El Salvador ante el plan del mandatario por emular lo que su homólogo Nayib Bukele quien implementó con la construcción de súper cárceles.

En uno de los clips se observa a dos guardias penitenciarios estar de rodillas mientras son amenazados por dos sicarios que sostienen una pistola y un cuchillo. El guardia que se presentó como Miguel Caguamero, envió un mensaje al presidente Noboa mientras es sometido:

“De todo corazón le pedimos por favor que pare con su medida de hecho. Ya que de usted dependen nuestras vidas, tengo hijos, tengo padres y mi familia también está sufriendo por mi. Le ruego y le suplico, por favor ya pare con esto, no sabemos que puede pasar con la incertidumbre, somos una guardia completa, pare con este martirio que estamos pasando”, indicó el oficial.

Por su parte, la segunda guardia penitenciaria llamada Estefanía Carrillo con siete años en el sistema penitenciario, indicó que 57 de sus compañeros están secuestrados. “Le pedimos de todo corazón que nuestras vidas están en sus manos, se lo suplicamos que nos ayuden y se ponga la mano en el corazón como presidente, como ser humano y como padre de familia como es usted”, pidió.

Tras los mensajes, uno de los sicarios cortó cartucho y apuntó al guardia, mientras que el segundo colocó en el cuchillo que sostiene en la nuca de la mujer mientras uno de ellos exigió al presidente Daniel Noboa que retire a las fuerza armadas de la calle y del sistema penitenciario.

“Señor presidente, ponga mucha atención, no queremos ver policías, militares en la entrada del filtro uno y filtro dos, porque cada hora, cada 45 minutos le vamos a matar un guía, de usted depende la seguridad de todas las personas inocentes que pueden morir”, señaló el hombre encapuchado y agregó:

“En la calle vamos a comenzar a matar a policías, militares, a reventar destacamentos y colocar carros bombas. Toda esta masacre la tiene en sus manos señor presidente, no queremos continuar con esto, pero si usted se pone a actuar las peticiones de nuestra organización vamos a comenzar una guerra porque no le tenemos miedo, nosotros no somos la pandilla del Salvador, nosotros somos mafia”.

Mientras en las calles de Quito, los narcos han realizado quema de automóviles y otros desmanes para exigir al gobierno ecuatoriano que pare con el estado de excepción para evitar que haya masacres como lo advirtió uno de los sicarios que mantienen cautivos a los guardias penitenciarios.