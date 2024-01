Claves de las primarias de New Hampshire: la definición de Trump rumbo a la presidencia

La disputa por la presidencia en los Estados Unidos comienza a tener una gran importancia para los estadounidenses, el republicano, Donald Trump quiere volver a ser el mandatario del país norteamericano, acto que no le resultará sencillo ya que las elecciones primarias republicanas de New Hampshire, pondrán a prueba la condición de favorito del expresidente en un estado que en 2016 lo ganó cómodamente.

Esta vez Trump, tendrá que vencer a la ex embajadora ante la ONU a Nikki Haley, quien ha rechazado la presión que tiene por Trump, se dijo estar confiada de obtener un buen resultado en Nuevo Hampshire, mismo que la mantenga en la carrera por las primarias en su estado natal, Carolina del Sur para el mes próximo y hasta el denominado “supermartes” de marzo.

¿Por qué son tan importantes las elecciones primarias en New Hampshire?

Las elecciones de hoy para la Convención Nacional Republicana, son importante ya que se están jugando 22 delegados, lo que quiere decir, el total de votos de este martes determinaría cuántos delegados recibirá cada pre candidato por ese estado, en el encuentro de partido que tendrá como fecha en julio, aunque es un cantidad menor que en otros estados, New Hampshire, ha desempeñado un papel clave debido a su posición temprano en el calendario.

Para los analistas políticos prevén que las elecciones de este martes, serán un panorama con una mejor oportunidad de lograr una victoria, o al menos esté cerca de obtener un segundo lugar, si Haley obtiene buenos resultados, lo más probable es que retendrá suficientes donantes y votantes interesados en cerrar sus filas a su favor, que podría marcar un desafió de peso ante Donald Trump.

En la circunstancias en que la líder política no logre desafiar a Trump en las urnas, el ex presidente podría tomar fuerza y ser el probable candidato republicano para enfrentar a Joe Biden en las próximas elecciones generales de noviembre del presente año. Las encuestas determinan que Trump aventaja a Haley por casi 20 puntos para estas elecciones en New Hampshire.

¿Por qué Biden no aparece en las boletas?

El Partido Demócrata decidió no participar en las elecciones primarias de New Hampshire, pese que este estados junto con Iowa dan el disparo de salida al proceso de nominación de ambos partidos, pero últimamente otros estados han cuestionado su privilegiada posición en el calendario, esto a dado a que algunos estados se adelanten e inicien cada vez más temprano sus campañas.

Esta vez el Partido Demócrata decidió trasladar su primera elección de 2024 en el estado de Carolina del Sur, la cual se efectuará el 3 de febrero, al resaltar que es un estado más diverso que la población de New Hampshire, es un impulso y con más posibilidades de tener una victoria más cómoda de Biden. Sin embargo, la ley de New Hampshire exige que sea sede de la primera primaria y el gobierno estatal, el cual es controlado por los republicanos decidieron no hacer cambios a las elecciones primarias por lo que se decidió seguir adelante, debido a esta disputa entre los demócratas, Biden no aparece en la boleta electoral,