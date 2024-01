VIDEO: pasajero grabó el momento exacto en el que se incendió un avión tras chocar en el aeropuerto de Tokio

La tarde de este martes 2 de enero se registró un fuerte accidente dentro el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio, Japón. De acuerdo con medios locales, cerca de las 18:00 horas (hora local) un avión comercial - de la aerolínea Japan Airlines - se prendió en llamas, luego de estrellarse contra una aeronave de la Guardia Costera. Derivado del siniestro al menos cinco personas perdieron la vida, mientras que 17 más resultaron heridas.

Los hechos quedaron documentados por cámaras de seguridad del aeropuerto y posteriormente se difundieron en plataformas digitales como X, antes Twitter. En las imágenes se ve al avión comercial siendo consumido por las intensas llamas; cabe mencionar que al momento de los hechos la aeronave transportaba a 367 pasajeros, los cuales fueron desalojados previó a que el fuego ingresara dentro del medio de transporte.

Un pasajero grabó lo que vivió dentro del avión. Foto: captura de pantalla.

¿Pasajeros captaron el momento exacto del accidente?

Aunado a los videos de las cámaras de seguridad, algunos pasajeros - que se encontraban en el avión de Japan Airlines- han comenzado a compartir imágenes de lo que se vivió dentro de la aeronave tras la colisión. En una de las grabaciones más populares se ve a un hombre que estaba documentando el aterrizaje por la ventana, cuando de repente fue sorprendido por un fuerte estruendo; posteriormente, se escuchan gritos dentro del avión y se ve a las personas asustadas.

Por breves segundos el pasajero consiguió capturar la enorme columna de humo que se desprendía del avión en el que viajaba. De igual manera, el sujeto documentó que, dentro de la aeronave, la tripulación comenzó a darle indicaciones a las personas que se encontraban en sus asientos, ya que ahí también ingresó el humo, el cual ocasionó que algunos pasajeros tuvieran dificultades para respirar.

El caos se apoderó de los pasajeros. Foto: captura de pantalla.

¿Hay personas fallecidas?

Otros pasajeros comentaron, ante medios locales, que no se enteraron de lo que había pasado hasta que comenzó el incendio. "Hubo un ruido sordo y pensé que era un aterrizaje brusco, pero no sabía que se había producido un accidente", sentenció una persona ante las cámaras del medio NHK. El hombre agregó que "no se emitió ningún anuncio claro para salir corriendo".

De forma preliminar, la agencia de noticias AFP, detalló que cinco de los seis tripulantes de la aeronave de la Guardia Costera murieron en el accidente. Aparentemente, las víctimas mortales se preparaban para viajar hacía la prefectura de Niigata, donde los uniformados estarían brindado ayuda a los damnificados por el terremoto de 7.6 que sacudió al país durante el primer día del presente año.