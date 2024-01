Economía china crece un 5.2%, el menor ritmo en 30 años

El producto interior bruto (PIB) de China creció un 5.2 % en 2023, por encima del objetivo oficial para el año, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto supera el 3 % registrado en un 2022 marcado por los duros confinamientos y restricciones en el marco de la política nacional de "cero covid", y también está por encima del propio objetivo oficial que se marcaron las autoridades a principios del año pasado, que contemplaba un repunte de "en torno a un 5 %".

El primer ministro chino, Li Qiang, ya avanzó ayer que el PIB de su país había crecido un 5.2 % a lo largo del año pasado durante su intervención en la cumbre anual del Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), en la que habló de los "cimientos sólidos y sanos" de la economía del gigante asiático.

Economía China cumple las proyecciones de crecimiento del Banco Mundial

Por sectores, el primario creció un 4,1 %; el secundario, un 4,7 %, y el terciario, un 5,8 %. FOTO: AFP

Cabe recordar que los últimos pronósticos del Banco Mundial (BM) apuntaban precisamente a que China habría crecido un 5.2 % en el recién finalizado año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) situaba sus predicciones algo más arriba, en el 5.4 %. El crecimiento por sectores fue así:

Sector Primario: creció un 4.1 %

Sector Secundario: creció un 4.7 %

Sector Terciario: creció un 5.8 %.

En el último trimestre de 2023, la economía china experimentó un crecimiento del 1 % en términos intertrimestrales -en línea con lo esperado por los analistas, aunque 0.3 puntos por debajo de la última marca- y aumentó un 5.2 % en comparación con el mismo período del año anterior, 0.1 puntos menos de lo esperado.

La riqueza de China es de 16.26 billones de euros

Para 2024 se prevé que la economía china crezca un 5 % si se cumplen los pronósticos más optimistas. FOTO: AFP

En el primer trimestre, el PIB había aumentado un 4.5 % interanual; en el segundo, un 6.3 %, y en el tercero, un 4.9 %. A finales de diciembre, la riqueza total de China alcanzaba los 126.06 billones de yuanes (16.26 billones de euros, según el tipo de cambio actual), indicó hoy la ONE.

En un comunicado, la institución aseguró que la economía nacional "fue testigo de una inercia de recuperación" a lo largo de un 2023 en el que logró "progresos sólidos" gracias a su capacidad para "resistir las presiones externas y superar las dificultades internas". Pese a ello, la Oficina advirtió de un "entorno exterior cada vez más complejo, grave e incierto" y de "las dificultades y los desafíos" que todavía enfrenta la economía nacional.

"Incluso aunque la economía china superase su objetivo de crecimiento (...), el año no salió como las autoridades esperaban. En el primer año tras las restricciones pandémicas, habríamos esperado un torrente de actividad a medida que los hogares y los negocios recuperaban el tiempo perdido. No obstante, lo que tuvimos fue un año manchado por la vacilante confianza de los hogares y la cautela de los negocios", explicó Harry Murphy Cruise, economista de Moody's Analytics.

El experto cree que los datos del último trimestre son el mejor ejemplo: "El crecimiento no fue nada del otro mundo y la recuperación fue desigual a lo largo de la economía".

Expertos aseguran que la economía china "necesita más estímulos"

La economía china todavía se ve afectada por una "debilidad" principalmente derivada de la crisis del mercado inmobiliario. FOTO: AFP

Harry Murphy Cruise considera que las medidas de apoyo anunciadas "poco a poco" desde mediados de año "no ha servido de mucho para revertir la situación", y cree que "está claro que la economía china necesita más estímulos", sugiriendo un "apoyo directo" a los hogares, idea que, no obstante, no parece del gusto de las autoridades.

"Parece más probable que veamos una flexibilización monetaria y la emisión de nueva deuda para proyectos de infraestructura, energía y manufactura", apunta el economista de Moody's Analytics, que ve precisamente en el sector manufacturero el principal flotador al que se puede aferrar la economía china en 2024, año en el que prevé que crezca un 5 % si se cumplen los pronósticos más optimistas.

En su opinión, y pese a un mayor consumo -especialmente en el caso de los servicios- marcado por una bajada de la tasa de ahorro de los hogares, la economía china todavía se ve afectada por una "debilidad" principalmente derivada de la crisis del mercado inmobiliario y por la amenaza de la deflación.

Con información de EFE