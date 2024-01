Trump arrasa en las primarias republicanas de Iowa, según proyecciones

Donald Trump ganó este lunes por la noche las primarias republicanas en Iowa, según las proyecciones publicadas en la prensa estadounidense que le consolidan como el gran favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre.

Según CNN, Fox News, NBC y CBS, el expresidente, sobre el que pesan cuatro inculpaciones penales, aventaja a sus rivales Nikki Haley y Ron DeSantis en este estado del medio-oeste, que inicia la temporada de primarias presidenciales republicanas.

Sigue leyendo:

Comienzan en Iowa las primarias republicanas para las presidenciales de EU

FUERTES IMÁGENES: captan el trágico instante en que una avioneta se estrella en una autopista

Estas proyecciones llegaron con solo unos pocos cientos de votos escrutados, por lo que la victoria de Trump en el arranque de las primarias republicanas a la Casa Blanca se prevé abultada.

Poco antes de las proyecciones de los grandes medios, Trump compareció en un caucus en Iowa para movilizar a su base repitiendo su discurso antimigrante, el cual fue recibido con aplausos.

"Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo", dijo el expresidente.