VIDEO | Niño le corta la cara a su bulleador al estar harto de ser molestado: “una más y me recordarán”

Un niño se cansó del acoso que le hacía uno de sus compañeros de la escuela secundaria y lo enfrentó en uno de los pasillos de la institución. El hecho fue documentado por otro estudiante quien captó el momento cuando el chico detuvo a su bulleador y lo amenazó con una navaja al ponerlo recargado sobre la pared de uno de los salones.

En el metraje de un minuto de duración se observa cuando el niño que era molestado atacaba a su abusador con un navaja, algunos de los compañeros de clase trataron de calmar la situación, pero el estudiante estaba furioso y trataba de cortar la cara del otro alumno quien se limitó a quedarse quieto, solo empujó en una ocasión al niño con la navaja.

El niño amenazó a su compañero. Foto: Captura de pantalla

El ambiente se llenó de tensión en el instante que el atacante regresó para cortar a su compañero mientras se escuchaban gritos de los demás alumnos. Entonces, los dos menores de edad quedaron parados uno cerca del otro sin hacer nada donde empezaron a platicar.

El atacante explicó a su bulleador el motivo por el que lo había atacado con la navaja que logró ingresar entre sus cosas a la escuela de educación básica ubicada en Colombia. El niño se identificó como Santiago Rodríguez cuando dijo su mensaje de advertencia al chico que había cortado de la cara:

"Creen que soy pe*****, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas… ¡Una más y recordarán a Santiago Rodríguez toda su re**** vida, oíste!”: Santiago.