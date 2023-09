IMÁGENES FUERTES: captan el asesinato de una mujer a plena luz del día

Las cámaras de seguridad han sido clave en todo el mundo para lograr dar con los responsables de diversos actos de injusticia, de asaltos, entre otros crímenes. Tal es el caso de una mujer que fue agredida en una gasolinera de Brasil, a plena luz del día y que quedó grabado para dejar un testigo de lo sucedido.

En el video no se puede escuchar lo que sucede, y simplemente se ve que dos hombres salen de un inmueble frente a sus autos estacionados. Dos de ellos abordan a un automóvil rojo, mientras la mujer sube a su camioneta y se pone por detrás para que no puedan huir.

Casi de manera inmediata baja de su auto y algunas palabras intercambian; de un momento para otro, el sujeto que iba en el asiento del copiloto se bajó, le dio varos disparos y la señora terminó en el piso. Autoridades indicaron que un disparo en la cabeza, uno en el hombro y dos en el cuello. Mientras, el responsable de accionar su arma sale corriendo de la zona.

Hasta el momento han detenido a dos personas. Crédito: X / Crónica Policial

Matan a una mujer a plena luz del día en Brasil

Lo que más resalta es que el chofer no hizo nada por correr; no escapó tan deprisa y de hecho, tardó un poco más en huir para volver a ver constantemente; el video se corto de un momento para otro, hasta el momento no hay más datos, y tampoco si el presunto delincuente fue enviado a prisión por el delito que cometió.

De la camioneta negra salieron dos personas más, se desconoce el parentesco que tenían con la mujer. Los demás transeúntes y trabajadores corren. Algunos de ellos lejos de los disparos, otros se acercaron para brindarle su auxilio, pues no se movía para nada. El carro terminó abandonado en la ciudad.

Autoridades aseguran que Rosineide se dedicaba al cobro de deudas y el victimario no quiso pagarle. Crédito: G1

¿Quién era la mujer asesinada?

Medios locales apuntaron que se trata de Rosineide Lucas dos Santos, tiene 41 años. Las autoridades agregaron que se traba de una mujer era usurera, y los responsables del asesinato tenían una deuda que se negaron a pagar, razón por la que les impidió partir, pero no esperaba su amargo final.

La usura es el trabajo que hacen algunas personas para cobrar diferentes deudas o ganancias que se han obtenido debido al préstamos donde se cobraron intereses muy altos. A pesar de ello, desconocen la realidad del móvil del asesinato. Por ahora, se concentran en ubicar a los tres presuntos responsables.

Rosineide Lucas dos Santos se estacionó detrás para que no huyeran sin pagar. Crédito: X / Crónica Policial

Hasta el momento solamente han detenido a dos hombres que ya fueron dejados libres. El primero supuestamente fue mediador de la reunión entre los hombres y la usurera. También interrogaron al hombre dueño del carro en el que huyeron los delincuentes. Ahora falta arrestar a los dos responsables.