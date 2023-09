“Me voy a quedar sola con siete gatos”: joven rompe Tiktok al contar entre lágrimas su mala suerte en el amor

Entre lágrimas, gritos y lamentos, una joven española se hizo viral en la plataforma TikTok por su peculiar forma de quejarse de su mala suerte en el amor. Y es que con todo y pañuelo en la mano, la chica aparece en un video deshogándose con su madre debido a que no tiene novio. Así, con una profunda tristeza asegura que su destino es "quedar sola con siete gatos". Bueno, hace la aclaración que mejor "con siete perros" porque los michis ni le gustan.

En el video publicado desde la cuenta @geeev1198, se observa a la adolescente despeinada que no deja de llorar porque "está más sola que la una". Mientras tanto, su madre intenta calmarla y le cuestiona las razones por las que quiere tener una relación. Incluso, le pide que se tranquilice para que no le escuchen los vecinos, pero a la joven parece no importarle y asegura que "le daba igual" que la oigan. La cómica conversación de una hija desesperada y una madre que no sabe qué hacer o decir se adorna con una que otra risa de fondo de otras personas que posiblemente están en el lugar.

"No tengo novio tampoco... Estoy más sola que la una, mamá. Están todos acostados con sus parejas y yo estoy sola", dice la joven en el video.

Los usuarios de redes sociales se identifican con la chica

Como era de esperarse más de un usuario de TikTok se sintió identificado con el sentimiento y preocupación que tiene la joven tras no conseguir pareja. Con comentarios como "me veo tan reflejada", "sí soy ella", "sigo llorando a la par de ella", "nadie nos hace caso" o "comparto ese miedo a la soledad", distintas personas expresaron su empatía con la situación que enfrenta la adolescente.

Eso sí, hay que decir que también desde varias cuentas, la gente le expresó su admiración hacia la personalidad de la protagonista del video. Además de que surgió uno que otro interesado en hacerle compañía, la joven recibió varios cumplidos por el nivel de simpatía con el que transmitió su preocupación.

¿Cuántas personas solteras hay en México?

Más del 30% de la población mexicana está soltera. Foto: Aleteia

Más allá de qué tan real es el sufrimiento de la joven que se hizo viral en TikTok, no podemos dejar pasar por alto el decir que estar soltero o soltera es tan legítimo como el tener pareja. De hecho, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 34.2% de la población está soltera. Si lo dividimos por sexo, los hombre solteros representan el 37% de la población masculina y las mujeres el 31.6% de la femenina.

