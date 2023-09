Descubren nuevo virus “devorador”, escondido en lo más profundo del mar en China

Un grupo de investigadores en China encontraron un nuevo virus que estaba escondido en el lugar más profundo del océano que existe en la Tierra. El patógeno fue ubicado en sedimentos a ocho kilómetros bajo el nivel del mar en la Fosa de las Marianas, el sitio más bajo del planeta dentro del Océano Pacífico.

Localizado al sur de Japón, el virus fue identificado como un “devorador de bacterias”. Al respecto, Min Wang, virólogo marino de la Universidad Oceánica de China en Qingdao, quien dirigió la investigación afirmó que "dondequiera que haya vida, puedes estar seguro de que hay reguladores trabajando… virus en este caso", dijo citado por el Daily Mail.

El virus fue hallado en el fondo del mar. Foto: Pixabay

El nuevo virus “devorador de bacterias”

El nuevo virus fue clasificado como un bacteriófago, el cual significa que es un “devorador de bacterias”, el cual sobrevive al infectar al huésped donde se repliega en el interior de otras bacterias. La investigación todavía no revela si son o no peligrosas para los seres humanos, pero ese tipo de especies suelen ser inofensivas para las células humanas al no reconocerlas como presas.

El equipo de virólogos buscó virus en cepas bacterianas que previamente recolectaron y asilaron científicos de otro grupo dirigido por Yu-Zhong Zhang, quien es también virólogo marino de la Universidad Oceánica de China.

En busca de más virus en lugares remotos

Indagan si el nuevo virus es peligroso con los humanos. Foto: Pixabay

El hallazgo del nuevo virus conducen a cuestiones que dan pie a investigaciones sobre cómo los virus en ambientes hostiles y completamente aislados logran mantenerse con vida, además de su inevitable evolución que tiene con sus huéspedes en una relación casi simbiótica.

"Los entornos extremos ofrecen perspectivas óptimas para descubrir nuevos virus": Min Wang.

Actualmente, la investigación del nuevo virus que aún no tiene nombre está en proceso de desarrollo para indagar las interacciones entre los virus de las profundidades marinas y sus huéspedes, situación que sucede a la par de otros científicos que buscan más virus en lugares remotos.

