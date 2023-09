Hackeo al gigante del juego MGM Resorts International paraliza Las Vegas

Un grupo de hackers llamado Scattered Spider derribó los sistemas del gigante del juego MGM Resorts International, valorado en 14 mil millones de dólares, en vísperas de las fiestas mexicanas que se celebran en Las Vegas. Estiman pérdidas por más de 100 millones de dólares.

Para este fin de semana, la llamada Ciudad del Pecado tiene programados varios conciertos de artistas mexicanos, con motivo de las celebraciones patrias por la Independencia de México, entre los anunciados se encuentran: Luis Miguel, Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Banda MS y Los Ángeles Azules.

Varios sistemas de MGM continuaban ayer paralizados, por cuarto día consecutivo, tras anunciar cierres para contener un "problema de ciberseguridad".

El correo electrónico corporativo, los sistemas de reservas de restaurantes y de hoteles de la empresa permanecen fuera de línea como resultado del ataque. También paralizó los tragamonedas y sistemas de llaves digitales en habitaciones.

La compañía, que opera el famoso MGM Grand donde se realizan varias de las mejores peleas de box en el mundo, así como 30 hoteles y salas de juego en todo el planeta, incluidos Macao y Las Vegas, dijo que estaba investigando el incidente.

Entre los hoteles de Las Vegas se encuentran MGM Grand, The Cosmopolitan of Las Vegas, Bellagio, Park MGM, Delano, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, Aria y New York-New York.

Un informe de Bloomberg dijo por separado que otro operador de casinos, Caesars Entertainment, había sido pirateado y tuvo que pagar un rescate de 15 millones de dólares a piratas informáticos que amenazaron con filtrar sus datos.

El grupo de delitos cibernéticos también ha exigido un rescate a MGM, dijeron fuentes a Contessa Brewer de CNBC, pero no se ha confirmado si se hizo el pago.

Este nuevo ataque podría costarle a la firma más de 100 millones de dólares, dijo John Funge, director general de Data Tribe, firma de ciberseguridad.

El precio de las acciones de MGM ha caído más de 6% desde el lunes, el día en que reconoció por primera vez los cortes, en comparación con una modesta ganancia en el S&P 500, durante el mismo periodo.

Por su parte, el FBI dijo que estaba investigando el incidente, pero no dio más detalles.

Scattered Spider o UNC3944, ha afectado a empresas de telecomunicaciones y subcontratación de procesos de negocio, según informes de analistas.

POR ISRAEL LÓPEZ

MAAZ