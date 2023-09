VIDEO: exhiben a odontóloga que presuntamente realiza liposucciones en cabinas de masajes

Cada vez son más las mujeres, en todo el mundo, que deciden realizarse un procedimiento estético, pero debido a los altos costos que conllevan, decenas de personas deciden realizarse tratamientos con especialistas que ofrecen estos servicios a bajo costo, sin importar las consecuencias a su salud que esto podría tener. Hacerse una cirugía con un médico que no esté certificado y no cuente con los conocimientos necesarios, puede conllevar a graves consecuencias, las cuales pueden ir desde una severa infección, hasta la muerte.

En redes sociales, varios internautas han advertido por doctores que ofrecen tratamientos médicos a bajo costo, señalando que han causado graves consecuencias en sus pacientes. En este contexto, internautas de Paraguay denunciaron a una presunta odontóloga, quien aparentemente realiza procedimientos estéticos como "mini liposucciones" en cabinas de un spa. Los hechos fueron acusados por una mujer identificada como Maga Caballero, quien acusó que la especialista no cuenta con las capacitaciones y conocimientos necesarios para realizar cirugías plásticas, pero aún así lo hace.

Internautas acusaron que la especialista no cuenta con las capacitaciones necesarias para realizar las cirugías. Foto: @dulcejaraa

Tunden en redes a odontóloga que presuntamente hace "mini lipos"

"Hablando de las Dras Barbies: este caso es el doble de grave y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay CIEGOS. Ella es Natasha (nasha) Calvo, odontóloga y hace liposucciones en una cabina de masajes sin el mínimo de bioseguridad. Ni capacidad para hacer esto. Y nadie hace NADA", escribió la usuaria en su cuenta de X -antes Twitter- @magacaballeroga. La internauta también difundió videos e imágenes que muestran a la especialista haciendo tratamientos de belleza en los cuerpos de sus pacientes.

En sus redes sociales, la acusada comparte videos e imágenes mostrando los tratamientos que realiza. En uno de sus clips se escucha a la especialista decir que es posible realizar una liposucción únicamente con jeringas y sin tener que ingresar a un quirófano: "a mi me encanta, pero más a las pacientes. Está recomendado para aquellas personas que tienen una pequeña grasa localizada", se escucha decir a la médico. De igual manera, en otros clips compartidos por la presunta odontóloga, se ve a la mujer realizando procedimientos como una gingivectomía, una cirugía periodontal que se centra en las encías y que realiza un odontólogo.

Internautas de Paraguay denunciaron a una presunta odontóloga. Foto: captura de pantalla.

Hasta ahora, ni la especialista involucrada, ni las autoridades sanitarias se han pronunciado al respecto. No obstante, médicos han advertido que las llamadas lipos sin cirugía no funcionan, ni son efectivas para eliminar volúmenes de grasa importantes. En redes sociales, decenas de usuarios han invitado a las pacientes de la supuesta odontóloga a denunciar las prácticas que realiza, argumentando que la mujer no tiene los conocimientos para hacer dichos procedimientos: "Pero como también son tan inconscientes sus pacientes para dejarse jugar así"; "Yo no puedo creer lo qué acabo de ver. Una lipo sin asistencia de quirófano. Sin palabras"; "Esto ya es una estupidez de parte de la gente que se deja hacer las cosas", fueron algunos de los comentarios que recibió el material gráfico.

