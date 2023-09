FOTOS | Infernal incendio cobra la vida de decenas de personas en Vietnam

Decenas de personas murieron en un incendio en un edificio de departamentos de la capital Hanói en Vietnam, informó la prensa oficial, que precisó que entre las víctimas había al menos tres niños.

Más de cincuenta personas fueron trasladadas al hospital, incluidos decenas de muertos, según la agencia de prensa oficial Vietnam News Agency. Es un incendio muy grave, precisó la misma fuente, según la cual los servicios de socorro lograron rescatar a 70 personas atrapadas por las llamas.

Los bomberos lucharon por horas contra el fuego. Foto: AFP

Al menos tres niños murieron, aseguró Viettimes, otro medio oficial. El incendio fue sofocado y los equipos de rescate seguían buscando cuerpos y supervivientes.

El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó la apertura de una investigación. El dirigente comunista se dirigió al lugar del siniestro abriéndose camino en medio de motos calcinadas. Luego fue a un hospital de la ciudad para visitar a las víctimas.

En el edificio vivían por lo menos 150 personas. Foto: AFP

Podría tratarse de uno de los incendios más mortíferos de los últimos años en Vietnam, país del sudeste asiático a menudo envuelto en polémicas por la falta de respeto de las reglas elementales de seguridad.

El siniestro se declaró en un estacionamiento ubicado en el subsuelo del edificio poco antes de medianoche, indicaron testigos.

El incendio llamó la atención de cientos de personas. Foto: AFP

El fuego despertó a algunas de las víctimas

"Estábamos durmiendo cuando de repente sentimos mucho calor porque no había más electricidad. Tuve tanto miedo. Nos quedamos dentro de la habitación durante cinco horas", contó Nguyen Thi Minh Hong, una superviviente de 34 años de edad atendida en un hospital de Hanói

"Estábamos entre la vida y la muerte", dijo.

Videos difundidos por medios locales mostraron el alcance del fuego que se propagó en gran parte del inmueble de diez pisos, ubicado en una estrecha callejuela de un barrio residencial de Hanói.

Por lo menos 70 personas fueron atendidas en hospitales cercanos. Foto: AFP

Los bomberos tuvieron que subir por la fachada para acceder a algunas de las zonas afectadas, según otras imágenes. Unas 150 personas viven en el edificio, cuyos balcones están protegidos por rejas que los aíslan del exterior, según las autoridades citadas por los medios estatales.

"No hay salida de emergencia, es imposible escapar para las víctimas. Se oían gritos de auxilio. No podíamos ayudarlos demasiado", indicó Hoa, una residente del barrio que no quiso dar su nombre completo.

Intentan rescates heroicos

Otro testigo, Huong, vio cómo arrojaban a un niño pequeño por la ventana para que escapase a las llamas.

"Había humo por todas partes. Arrojaron a un niño pequeño desde un piso alto, no sé si sobrevivió, si la gente lo atajó con un colchón", describió Huong.

La tragedia tiene lugar apenas dos días después de una visita relámpago del presidente estadounidense Joe Biden, que partió el lunes de la capital vietnamita.

Sobrevivientes acusaron que el edificio no tenía salidas de emergencia. Foto: AFP

Vietnam ha registrado varios incendios mortíferos en los últimos años que alimentaron las sospechas sobre la falta de aplicación de las reglas elementales de seguridad, a veces ignoradas en el sudeste asiático.

Un incendio en un bar de karaoke cerca de Ciudad Ho Chi Minh hace un año dejó 32 muertos. En aquel momento, el primer ministro ordenó que se inspeccionarán los lugares con riesgo de fuego.

En diciembre de 2022, 26 personas murieron en un incendio en un hotel casino en la frontera entre Camboya y Tailandia durante las fiestas de fin de año.

Las autoridades investigan la causa del incendio. Foto: AFP

Las autoridades camboyanas atribuyeron el incendio a un cortocircuito eléctrico. La disposición del edificio demoró la intervención de los socorristas.

Con información de AFP