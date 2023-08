Mamá muere por beber mucha agua tras sufrir un golpe de deshidratación: la verdad detrás de la tragedia

Ashley Summers vacacionaba con su esposo y sus dos hijas en Lake Freeman en Indiana cuando en el último día de su paseo familiar de pronto comenzó a sentirse severamente deshidratada, por lo que en un lapso de 20 minutos tomó casi la cantidad estimada para el consumo diario que debe hacer una persona. Tras hacerlo se desmayó y murió.

El hermano de la víctima, Devon Miller dijo que “alguien dijo que bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos”, indicó en entrevista para el medio local WRTV. “Quiero decir, una botella de agua promedio es como 16 onzas, por lo que fueron 64 onzas las que bebió en un lapso de 20 minutos. Eso es medio galón. Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero”, acotó.

La mamá de dos niñas se desmayó y murió. Foto: FB / Ashley Summers

Ese día, Ashley empezó a sentir que no podía beber suficiente agua. Durante ese lapso de tiempo, la mujer dijo a su familia que se sentía mareada y sufría de un fuerte dolor de cabeza que no paraba en ningún momento, mencionó a su familia que desconocía la gravedad de los síntomas de la mamá.

“Mi hermana, Holly me llamó, y ella era simplemente un desastre absoluto. Ella estaba como 'Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no se ve bien'”, dijo Devon Miller.