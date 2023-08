VIDEO: le diagnosticaron cáncer de pulmón y así le dijo a sus hijos que tiene 6 meses de vida

Jenny Apple es una joven madre que tiene una familia conformada por su esposo Kyle y sus dos hijos: Ellis de siete años y Winnie de tres. En 2021 fue diagnosticada con cáncer de pulmón a pesar de que ella nunca ha fumado en toda su vida, pero ahora, la situación se ha complicado, ya que le quedan seis meses de vida y a través de sus redes sociales ha documentado todo el proceso, convirtiéndose así en una mamá influencer pero ahora se enfrenta a la parte más difícil, darles a sus hijitos la devastadora noticia.

El cáncer que tiene se propagó hasta su cerebro a sus 33 años y desde entonces se ha convertido en una situación sumamente difícil para Jenny y su familia. Por esta razón, decidió iniciar una especie de "diario en video" en Youtube para su familia y explicó: "El propósito de mi canal es documentar mi viaje contra el cáncer para mirar hacia atrás y ayudar a cualquier otra persona que esté pasando por algo similar. También es para ayudar a los seres queridos a apoyar a aquellos que también están en esta lucha”.

En marzo de 2022 le dijeron que el cáncer hizo metástasis en su cerebro. | FOTO: Instagram @Jenny_appleford

¿Por qué le dio cáncer de pulmón si no fuma?

En 2021 Jenny comenzó a sufrir dolores en las costillas, los cuales parecían no mejorar y evolucionaron a tal grado que le estaban impidiendo respirar, fue así como se le diagnosticó cáncer de pulmón para no fumadores en estadio IIIA, también conocido como cáncer de pulmón de adenocarcinoma y comenzó varios tratamientos, incluidas rondas de quimioterapia, sesiones de radiación torácica e inmunoterapia.

Este tipo de cáncer lo pueden desarrollar las personas que nunca han fumado y el 10-20 por ciento de los casos de cáncer de pulmón en Estados Unidos son de esta naturaleza. Esto ocurre cuando hay cambios en el ADN de las células pulmonares sanas que conducen al cáncer de pulmón y se producen debido a la exposición a sustancias nocivas de forma regular, ya sea humo u otras sustancias, aunque los cambios genéticos también pueden ser hereditarios.

En 2021 Jenny recibió su primer diagnóstico. | FOTO: Instagram @Jenny_appleford

Cabe recordar que las mujeres que nunca han fumado tienen más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer que los hombres que nunca han fumado. Entre los factores de riesgo destacan:

Contaminación atmosférica, especialmente cerca de carreteras con mucho tráfico

atmosférica, especialmente cerca de carreteras con mucho tráfico Exposición al amianto , un grupo de minerales que se encuentra en forma de pequeñas fibras en el aire en algunos edificios antiguos

, un grupo de minerales que se encuentra en forma de pequeñas fibras en el aire en algunos edificios antiguos Exposición en el trabajo a agentes cancerígenos , como los gases de escape de los motores diesel

, como los gases de escape de los motores diesel Humo de cigarro de segunda mano

Es así que el cáncer de Jenny hizo metástasis en su cerebro, además de que se extendió a los ganglios linfáticos y al revestimiento de su pulmón. Posteriormente su diagnóstico cambió a cáncer en etapa 4, lo que significa que el tratamiento ya no era curativo y pasó a centrarse en la calidad frente a la cantidad de vida.

Así les dijeron a sus pequeños hijos que le quedan seis meses de vida

A través de un reciente video, Jenny reveló la noticia a sus seguidores en compañía de su esposo Kyle: "Los resultados del escaneo no fueron buenos y eran muy difíciles de escuchar... El médico dijo: 'tienes de seis a nueve meses de vida, con suerte, podría ser más, podría ser menos'".

Y es que la metástasis ha provocado que la parte del cerebro afectada por el cáncer controla sus habilidades motoras y una parte de su memoria, por lo que su esposo refirió que Jenny no quiere estar viva si eso significa que mentalmente "no está aquí". Kyle había mencionado que le duele bastante tener que darles la noticia a sus hijos, pero era algo que tenían que hacer.

La pareja investigó cómo darle la noticia a los niños de la mejor forma posible. | FOTO: Youtube/ Jenny Apple

Primero los llevaron casa y los sentaron en la sala de estar, les dijeron cosas increíbles de ambos, ya que necesitaban hacerles saber cuánto los aman. Posteriormente entraron de lleno al tema y les preguntaron lo siguiente: "¿Crees que está mejorando o empeorando según lo que ves?".

Un poco confundidos Winnie lo dijo de inmediato, respondió "peor" ya que al ser la más pequeña se da cuenta de que su mamá no puede cargarla debido a sus molestias, por su parte, Ellis dijo "No sé. ¿Mejor tal vez?". Fue entonces cuando les dieron la noticia, buscando ser cuidadosos y muy claros con las palabras, pues prefirieron decir "morir" en lugar de "fallecer" para que no lo tomaran de una forma errónea.

A pesar de que hicieron hincapié en que podría vivir de seis a nueve meses más, incluso menos, Ellis se aferró a la idea de que podría existir un milagro. Después de la conversación, los menores de edad rompieron en llanto y su hijo cerró el momento con estas palabras: "Espero que solo esté en un mal sueño en este momento y que esto sea un sueño y que desaparezca y que realmente no te estés muriendo".