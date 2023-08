A un lado, megalodón: científicos encuentran al animal más pesado del mundo

Con 200 toneladas de peso, una columna vertebral tan dura como la piedra y muy poca habilidad para desplazarse rápidamente, el Perucetus Colossus pudo ser el animal más pesado que habitó en la Tierra superando, con mucho, al tiburón prehistórico conocido como megalodón.

Descubierto en 2010 en Perú, este ejemplar podría tener una forma parecida a la de un manatí, y es de lejos el fósil más grande encontrado en la historia de la paleontología, según el investigador Nicholas Pyenson, del Museo de Historia Natural del Smithsoniano.

Los enormes huesos del Perucetus son tan duros como una piedra. Foto: AFP

“Claro que es un raro y estupendo fósil, desde luego. Está claro desde su descubrimiento que hay muchas otras especies de ballena que todavía no hemos descubierto”, señaló Pyenson en una entrevista con The New York Times.

¿Cómo evolucionaron las ballenas?

De acuerdo con los investigadores, las ballenas han estado en la Tierra desde hace unos 50 millones de años. Desde entonces, han evolucionado paulatinamente, iniciando en el tamaño de un perro y llegando hasta el colosal tamaño de la ballena azul, el ejemplar vivo más grande en su especie.

Los investigadores indican que estas primeras ballenas desaparecieron hace millones de años, e incluso tenían pequeños pies con talones, una reminiscencia del tiempo en el que estuvieron en tierra firme.

Este animal tendría una forma similar a la de los manatíes. Foto: Wikimedia Commons

Los huesos encontrados en Perú revelan hallazgos nunca antes vistos. Por ejemplo, estos suelen ser porosos, para ofrecer resistencia y un peso bajo, pero los del Perucetus Colossus eran sólidos y muy pesados. Solo el esqueleto podría pesar entre 5.8 y 8.3 toneladas.

Con el tiempo, las ballenas se adaptaron mejor al mar, aunque siguen manteniendo las características de los mamíferos, lo que los hace una categoría especial por sí misma.

¿Ballena o manatí?

Los científicos no logran ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de este animal que, aunque sería más pequeño que una ballena azul de nuestros días, pesaría más o menos lo mismo.

Los científicos esperan encontrar el resto del esqueleto. Foto: AFP

“Hasta que encontremos el resto del esqueleto, pienso que deberíamos pausar la pelea de los pesos pesados”, bromeó Pyenson.

De acuerdo con los primeros resultados, el Perucetus Colossus podría ser una especie enorme de manatí, ya que contaría con pulmones que funcionan con aire, además de glándulas que le ayudaban a fermentar su comida.