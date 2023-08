IMÁGENES FUERTES: captan el momento en que un hombre es aplastado por el metro de la India

Las autoridades advierten constantemente sobre los riesgos que hay de colocarse a la orilla de las plataformas de las estaciones del tren o del metro. La gente puede resbalar, puede caer en un tropezón, o simplemente ser empujada con intención o por accidente, por lo que no deben cruzar las líneas de seguridad marcadas en el piso.

Fue el caso de tres personas que comenzaron una bronca en plena hora pico del tren en la India; sin embargo, todo termina en tragedia cuando un mal golpe hace caer a uno de los involucrados. Todo el pleito terminó en tragedia y fue grabado por las cámaras de seguridad del transporte público.

Todo el pleito fue grabado. Crédito: Twitter

Lanzan a un hombre a las vías y muere aplastado

En el video se puede ver que dos hombres inician con empujones y una discusión, pero no se puede escuchar nada debido a que se trata de una cámara de seguridad que no capta el audio. Inmediatamente la gente se abre para no terminar en el pleito y es por ello que no alcanzan a detener al sujeto.

Cuando el hombre cae a las vías, queda unos minutos atrapado y cuando intenta salir ya es demasiado tarde. El tren, aunque baja su velocidad considerablemente, se lo lleva entre los rieles y el límite del concreto. El sujeto da varias vueltas ante la mirada atónita de todos los demás usuarios del transporte público.

Se puede ver que todos se preocupan, y corren inmediatamente al extremo del tren para ver si todavía hay algo que puedan hacer por este sujeto, si es que aún sigue vivo o se murió. Hasta el momento se desconoce lo que pasó con el hombre que fue atropellado en la ciudad de Mumbai.

Identifican al hombre que murió en el metro de Mumbai

Medios locales informaron que las acciones captadas tuvieron lugar en la estación de Sion, en Mumbai. El sujeto que cayó a las vías fue identificado como Dinesh Rathod, tiene 26 años y fue aventado luego de que tuviera una pequeña discusión con un hombre llamado Avinash Mane y su esposa Sheetal Mane. Supuestamente ellos comenzaron las agresiones.

De acuerdo con las primeras versiones, Sheetal declaró que Dinesh intentó tocarla de manera inapropiada, razón por la que su esposo le dio una cachetada, pero la víctima perdió el equilibrio por la fuerza del golpe y se cayó directo a las vías cuando el tres estaba pos pasar.

La pareja agresora enfrenta cargos

Supuestamente la Policía de Mumbai acudió inmediatamente y arrestaron a la pareja supuestamente responsable de lanzar al chico. Ahora los dos enfrentas cargos por homicidio culposo, y serán investigados a fondo durante los siguientes meses, hasta que sea posible dictar una sentencia, o demuestren su inocencia.

Lo anterior, luego de que la policía llegara a la conclusión de que la pareja no hizo nada por ayudar al chico en la plataforma, aún estando conscientes de que sería aplastado en segundos. Aclararon que esta acusación no equivale a que la pareja haya cometido un asesinato con intensión.