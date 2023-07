Capturan 48 años después a pastor que asesinó a una niña

Casi cinco décadas tardó en llegar la justicia para Gretchen Harrington, una niña de 8 años de edad que perdió la vida en agosto de 1975 a manos de David Zandstra, un clérigo que mantuvo el crimen en secreto.

Nuevas pesquisas de la Policía de Pennsylvania demostraron que Zandstra, quien dirigía una iglesia de la religión Cristiana Reformada en la que la niña asistía a un curso bíblico de verano, fue el culpable de su muerte y desaparición.

Miles de volantes fueron repartidos durante la búsqueda de Gretchen Harrington. Foto: Twitter / Down to the Woods

De acuerdo con los informes policiales, Zandstra era el papá del mejor amigo de Gretchen Harrington, hija de un pastor presbiteriano, por lo que la niña subió de forma confiada a su auto .

El religioso se dirigió con la niña a una zona boscosa, donde creyó haber acabado con su vida de un sólido golpe en la cabeza. Acto seguido, la inhumó en un terreno cercano y regresó al pueblo de ambos sin mayor remordimiento.

La búsqueda de la niña en 1975 reunió a decenas de personas, quienes encontraron su cuerpo dos meses más tarde, luego de advertir que su ropa se encontraba perfectamente doblada en un sitio cercano al de su entierro. Uno de los miembros del equipo de búsqueda fue, precisamente, Zandstra.

El cuerpo de la niña de ocho años fue encontrado dos meses después de su asesinato. Foto: Twitter / Down to the Woods

“Este es un hombre que es un predador infantil sin remordimiento, quien actuó como si fuera un amigo, un vecino y un hombre de Dios, pero resulta que mató a esta pobre niña pequeña”, señaló el fiscal de distrito Jack Stollsteimer.

Retirado y actualmente de 83 años de edad, Zandstra pasó décadas en parroquias de Texas y de Georgia, estado en el que radica actualmente y cuyas autoridades evalúan trasladarlo al territorio de Pennsylvania.

Las autoridades locales realizan más análisis de ADN, pues consideran que el pastor retirado podría estar relacionado con otras desapariciones y asesinatos registrados en la región a lo largo de varias décadas.