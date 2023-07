¡Increíble! Aplasta la cabeza de una mujer con su automóvil de más de mil kilos y ella resulta ilesa

Cuando creímos haberlo visto todo, un video en Internet ocupó los primeros puestos por su extraño incidente. Un hombre "despistado" atropelló a una mujer que reposaba a mitad de una carretera ¡y nadie salió ileso! De acuerdo con el medio local qctt.cn, el incidente ocurrió en agosto del 2022 en la ciudad de Fuyang léase Fu-Yáng, ubicada en la provincia de Anhui de la República Popular China. Gracias a un circuito de grabación de solo 15 segundos, vemos cómo dos personas dormían en plena tarde sobre un pedazo de plástico en lo que parece ser un túnel. Inmediatamente, un carro blanco les pasa por encima y logra herir a una de ellas. El conductor baja inmediatamente y revisa a la víctimas, quien se toca la mejilla izquierda por el agudo dolor.

De acuerdo con los medios locales, que las personas reposen debajo de puentes o dentro de túneles es demasiado común en China. FOTO: Captura de video de Twitter

Mujer sobrevive a un accidente vehicular

El conductor que pasaba lo que parece ser un túnel, no se percató de que dos mujeres "descansaban" en medio de la carretera. A pesar de ello, su paso lento y su preocupación por el bienestar de la víctima lo hacen bajarse del automóvil y revisar a la mujer que atropelló. Afortunadamente, la afectada logra sobrevivir al peso del carro, pues la llanta delantera izquierda le pasa por la cara y el pecho.

Según el medio de comunicación local, en un accidente de este tipo, el herido no debe mover el cuerpo a voluntad, y el rescatista no debe tocar al herido, sino llamar de inmediato a una ambulancia para que atienda rápidamente a la víctima. Esto se debe a que cualquier traslado brusco podría generar lesiones secundarias.

Si uno de los transeúntes not que el conductor acelera o no se baja a auxiliarlo, se le demanda por indemnización por "negligencia al conducir". FOTO: Medio local qctt

¿Quién tuvo la culpa?

El video rápidamente se viralizó por cada rincón de Internet hasta que acaparó las miradas occidentales, a pesar de ser un filme "viejo" despertó un intenso debate en redes sociales donde los internautas se cuestionaban quién había tenido la culpa, si el conductor o el transeúnte. Gracias al medio local qctt, se reveló que las autoridades determinaron que la "sanción" por parte de la policía de tráfico fue de "igual responsabilidad". Esto debido a que las dos mujeres no debían de reposar en medio de la vialidad pero el conductor fue "negligente" al conducir.

En China es común que las personas duerman en la calle

Aunque a muchas personas les parecería extraña e inusual esta situación, la realidad es que los automovilistas en China ya están acostumbrados a ver a las personas "dormir" en medio de la carretera dentro de túneles o puentes. De hecho, según el medio local, es raro que los conductores no sean "responsables" mientras manejan para evitar este tipo de accidentes de tránsito. Las personas sin hogar del país asiático llegan a utilizar las vialidades como "sala de estar" debido a los severos problemas económicos dentro de la región.

Es común que trabajadores se metan a este tipo de vialidades para "descansar" en lo que regresan al trabajo. Incluso utilizan estos espacios como "sala de estar". FOTO: Medio local qctt

Asimismo, los empleados que pertenecen a la plantilla laboral de grandes fábricas o constructoras, utilizan estos "espacios" para descansar y luego volver de manera inmediata a su trabajo. Y no es que el país sea negligente en sus normativas de tránsito, pero, si el peatón dentro de la carretera nota que el automovilista no reduce su velocidad o no se baja a auxiliarlo, este puede reclamar una indemnización por "negligencia" al conducir.